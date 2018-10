Pavel Sîrbu, medicul pentru care umorul este cel mai bun medicament (VIDEO)

Medicina şi umorul sînt motivele de bază care-l ţin acasă astăzi pe tînărul doctor şi membru „Comedy Zebra Show”, Pavel Sîrbu.

Toată familia mea este plecată peste hotare. Mama mea a plecat cu 13 ani în urmă, iar fratele meu a plecat imediat după ea. Și în tot această perioadă ei tot mă cheamă la ei, spunînd că acolo e nevoie de doctori. Noi am investit spiritual și fizic într-un proiect numit „Comedy Zebra Show”, la care activăm deja de aproape opt ani și mă doare sufletul ca să plec si să las ceea la ce am investit mulți ani și mult suflet.

Tu de ce nu ai ales calea pribegiei, cum o fac mulți tineri astăzi?

Nu am plecat peste hotare, pentru că am un contract de trei ani. Noi, cei de la medicină, învățăm 6 ani de bază, după care afcem rezidențiatul și sîntem obligați să lucrăm în raion sau la stat cum se mai spune. Eu am ales raionul Cimișlia, chiar dacă sînt din Chișinău. Deja am doi ani de cînd activez acolo și mai am un an de călătorit pe cursa Cimișlia – Chișinău și după aia mai vedem. Eu activez în serviciul de radiologie, este ceea ce-mi place și ceea ce am ales și este comod că poți lucra la mai multe servicii, pentru că vii și scrii doar descrierile, fără a trebui să consulți direct pacientul.

Ce te ține, în prezent, în Republica Moldova?

În primul rînd, mă ține familia, prietenii, cercul de oameni dragi care ne înconjoară aici, tot ce am investit aici, adică cunoștințele. Eu cred că e bine să trăiești acolo unde te înconjoară oameni care gîndesc la fel ca tine.

De ce, în opinia ta, moldovenii pleacă astăzi peste hotare?

Din cercul meu de cunoștințe, unii pleacă din motivul că, fiind patrioți, nu s-au realizat aici așa cum și-au dorit și din cauza salariului pleacă undeva unde e mai bine. Dar am și cunoștințe care au plecat doar că pleacă și alții, dar ei oricum se gîndesc ca peste ani să revină acasă.

Cît de bine stau moldovenii la capitolul umor?

Moldovenii stau bine la umor. La toate petrecerile zîmbesc, chiar și la înmormîntări, cum e în piesa lui Volontir: „la o masă plîng, dar la o masă rîd”. Nu este rău că spun bancuri la înmormîntăre, pentru că atunci trebuie să vorbești doar de bine omul. Stăm bine la umor, în general. Avem în țară băieți și fete care se ocupă cu umorul, precum Valeriu de la „Banca de Bancuri” sau „Zîmbărele”. Recent, am intrat și noi în acest grup, pentru că sîntem sub o agenție și încercăm așa să schimbăm lucrurile aici. Da, toți umblă triști toată ziua, dar seara cînd intră pe rețelele de socializare puțin mai zîmbesc și sper că asta le aduce plăcere.

Ce-i lipsește Republicii Moldova ca să devină țara tuturor viselor?

Ceea ce vezi imediat cum intri în țară, sînt drumurile. Poate fi banal, dar aflîndu-ma zi de zi la volan, observ că drumurile nu sînt de cea mai bună calitate. Lipsește și curățenia, pentru că în multe țări în acre am fost cît de cît e curat. Și mi-aș dori ca Moldova să valorifice și să respecte ceea ce au crescut ei.

Nicăieri nu-i ca acasă pentru că...

... pentru că aici te-ai născut, aici ai copilărit și parcă ar fi interesant să te întorci exact acolo de unde a început totul.

