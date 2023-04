Povestea de succes a tinerei care creează ținute inspirate din povești

Greutățile vin și pleacă și sînt specifice oricărui popor. Demni de admirație și laude sînt moldovenii care aleg să rămînă acasă și să-și realize visuri aici.

Astăzi, facem cunoștință cu Natalia Știrbul, o tînără antreprenoare, care, în 2015, a pus bazele unei afaceri care-i aduce și bani, dar și plăcere, acasă. Și pentru ea fiecare zi e o provocare, dar, fiind susținută și încurajată de familie și clienții fideli, spune că nu se oprește aici și își vede afacerea extinsă, peste ani.

Creează ținute speciale inspirate din povești, care bucură ochii și inimile tuturor celor care apelează la ea, fie pentru prima oară sau de nenumărate ori.

Mai jos, vedeți varianta scrisă a interviului:

- Salutare, prieteni și bine v-am găsit la o nouă ediție a proiectului „Nicăieri nu-i ca acasă” marca Noi.md. Astăzi, ne-am propus să o cunoaștem împreună pe Natalia Știrbul, cea care, acum cîțiva ani, și-a deschis propria afacere, care îi aduce, la momentul actual, și bani, dar și plăcere. Te salut!

- Salut! Bine ați venit!

- Cum ești? Toată în muncă?

- Da, suntem în perioada în care sîntem foarte activi, ceea ce ne bucură foarte mult.

- Simțiți că primăvara aveți mai mult de lucru?

- Sigur! Perioada asta caldă a anului este mult mai încărcată.

- Pentru cine creați, de obicei?

- Creăm hăinuțele pentru copilași și mămici și uneori facem și pentru tătici.

- Pe bune? Faceți o excepție aici, pentru că inițial ați început strict cu rochițe pentru fetițe.

- Da, în mare parte pentru detițe, dar facem și pentru băieței și acum mai facem excepții, creînd cămăși pentru bărbați.

- Foarte bine! Vă iese foarte bine pot spune din ceea ce am văzut prin atelierul vostru de creație. Cîte ore petreci aici?

- Foarte mult. Da, e necesar și timpul de acasă, dar mi-e drag să stau aici și aș putea sta și zi și noapte.

- Deci, nu ai un programd e muncă stabil. Muncești în funcție de comenzile pe care le aveți.

- Da, sigur!

- Cine te ajută la creare în fiecare zi?

- În fiecare zi, avem angajați, dar nu în ultimul rînd am un suport și din partea familiei. Ea este în spatele meu și foarte mult mă încurajează.

- Hai să pornim de la începuturi și să ne povestești de unde a venit ideea asta de a-ți deschide propria afacere. De ce croitoria, designul și nu altceva?

- Asta a venit pas cu pas. Desigur că am făcut și facultate. Am avut și experiența de a lucra și în domeniul rochiilor de mireasă. Este o direcție mult mai diferită, dar întotdeauna mi-a plăcut să creez frumos și, încet-încet, fiecare etapă a fost binevenită în experiența mea, în carieră. Am început cu facultatea și pe urmă, cînd a apărut prima fetiță, atunci s-a copt ideea să creez un brand cu hăinuțe pentru copilași.

- Deci, în concediul de maternitate se coc cele mai bune idei.

- Așa e!

- Cu cîți ani în urmă a luat viață afacerea ta?

- În 2015, a fost prima lansare. Am participat la un concurs de tineri disegneri de la noi și de aici a pornit toată istorioara.

- Istoria asta a ta, frumoasă, e de succes în R. Moldova, pentru că văd că te urmărește foarte multă lume, văd foarte multe haine care-și așteaptă clienții. Zi-mi, te rog, dacă ai succesul dorit aici, acasă?

- Desigur că este succes și asta ne ține să continuăm. Dorim și să ne mai extindem și acasă, și în afara țării. E o plăcere, într-adevăr!

- Dar crezi că ai condițiile necesare ca să te dezvolți acasă, în R. Moldova?

- La moment, condițiile sînt ok. Este loc de mai bine. Desigur că ne întîlnim și cu impedimente. Sînt și momente cînd ne vine să lăsăm totul baltă și să nu mai faci, dar desigur că în spate avem o comunitate și multă lume care ne apreciază și cînde vin cu mulțumiri din tot sufletul, atunci îți găsești puterile și te ridici și mergi înainte.

- Îți amintești care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ai primit atunci cînd un client a venit să-și ridice comanda? Sau ce-ți spun mamele, copiii mici cînd își văd hăinuțele gata?

- Da, este frumos, mai ales că noi, de o bună bucată de timp, expediem și în afara țării, în diasporă. Cei care sînt dornici de casă, de Moldova, de locurile de acasă, atunci cînd primesc comenzile, simt o bucățică din Moldova. Acolo, în străinătate, ei sînt foarte încîntați și vin cu mesaje foarte frumoase și ne crește inima și sufletul.

- Cred că și asta vă motivează să mergeți înainte.

- Sigur că da!

- Ai pomenit ceva mai devreme despre momentele în care ai vrea să renunți, pentru că, în orice activitate pe care o avem, ne confruntăm și cu probleme, din cauza cărora vrem să punem totul pe pauză. Ce-ți spui atunci cînd simți că nu mai poți?

- Atunci cînd clienții ne trimit mesaje motivaționale și de mulțumire, asta ne ridică cel mai mult. Dar ne mai coboară uneori rutina de zi cu zi, problemele, impedimentele care te copleșesc cumva. Nu e totul atît de frumos.

- Ai încercat să mergi, poate, într-o altă țară, să te stabilești acolo? Poate ai crezut că va fi mai ușor, că nu vei avea momente în care să vrei să renunți?

- Din fericire sau din păcate, nu am fost eu persoana ceea. Atunci cînd am avut experiența cu rochiile de mireasă, atunci am plecat în străinătate, dar, căsătorindu-mă, am ajuns acasă din nou și soțul meu este persoana care ăși dorește să fie aici și el este cel care mă susține și nu am avut dorințe să plec, dar asta nu e legat de afacere, ea poate ar ieși și fără noi.

- Înainte de căsătorie, unde ai plecat, în ce țară?

- În Ucraina, la Cernăuți.

- Și voiai acolo să o iei de la capăt?

- A fost un început frumos pentru mine, totul se aranja bine. A fost o experiență foarte frumoasă. Bine, și orășelul cela te predispune. A fost frumoasă experiența pe care am avut-o acolo.

- Soțul a fost cel care te-a convins să revii și împreună ați pus bazele acestei afaceri. Are țara noastră toate condițiile necesare, în opinia ta, ca să-și țină cetățenii acasă?

- Eu zic că da, chiar dacă sînt multe impedimente. Chiar cu angajările - sînt puține brațe de muncă, dar sînt persoane care trebuie să rămînă aici și să mergem împreună, cot la cot. Cu așa condiții, îmi creez și echipa - să mergem înainte și să ne ajutăm unul pe altul, să ne încurajăm și în diferite situații să ne susținem unul pe altul.

- Cît de greu ți-a fost să-ți construiești echipa?

- Nu este o echipă mare, dar mi-e foarte aproape și țin mult la fiecare și vreau să creștem, să fim o echipă tînără, activă și să facem lucruri mari și frumoase.

- Natalia, ce te inspiră pe tine în activitatea de zi cu zi?

- În primul rînd, mă inspită copilașii mei, familia. Inspirația de bază de a crea aceste hăinuțe vine din povești. Broderia manuală, care e cu elemente din povești, reprezintă căldură, tradiții, natură, care ne țin aproape.

- Cum arată o zi din viața ta, aici, la atelier? Cu ce te ocupi tu anume?

- Cînd abia am început, făceam totul. Încet - încet, am început să fiu cu mîna pe puls. Am început să împărțim lucrul și la mine a rămas mai mult conversația cu clienții, crearea noilor colecții și, desigur, broderia manuală - una destul de complicată în procesul de producere.

- Pentru tine, ce contează cu adevărat în viață?

- Pentru mine este importantă fericirea, adică atunci cînd te simți bine tu cu tine și emani o energie frumoasă, să fii ca un soare și să emani energia asta pozitivă în jurul tău.

- Soare am văzut și noi, odată ce am deschis ușa atelierului. Te felicit pentru asta! Soare - în haine, soare și la tine pe chip. Ce te încarcă pe tine? Pentru că sînt sigură că lucrezi nu doar pentru bani.

- Da, este o afacere crescută din hobby. Cînd fetița era mică și după ce o adromeam, primeam o plăcere să mă refugiez și să creez, să brodez, să relizez ceea ce-mi place. Mă încarcă starea asta de bine. Îmi place să ascult povești, să le citesc. îmi place atmosfera, încărcătura asta, îmi plac mesajele care vin, elementele din povești și îndemn familiile tinere sau copilașii care pot deja să citească să citească, să se inspire, să ia mesajele cele mai bune.

- E un refugiu, pînă la urmă, povestea. Am cîteva gînduri, pe care aș vrea tu să le continui. Fericirea pentru mine este...

- ...soarele

- Mama este cea care...

- ... te încălzește, te înduioșează.

- N-aș putea trece peste o zi fără...

- ... un zîmbet.

- Primul lucru pe care-l fac atunci cînd mă trezesc este...

- ... un gînd bun.

- Pentru mine nicăieri nu-i ca acasă, pentru că...

- ... aici este căldură, e ceva de nedescris. Întotdeauna, orice revenire de peste hotare te face să te simți foarte bine, în pofida faptului că mai sînt neajunsuri.

- Unde și cum te vezi peste zece ani, de exemplu?

- Tot aici, doar că în creștere, cu o echipă bine pusă la punct, afacerea să meargă bine. Desigur că vrem să ne extindem și peste hotare. Încetișor, facem și acest lucru și cu o stare de bine în suflet mă văd.

- Eu asta îți urez - să rămîi tot atît de bine cu tine însăți, în primul rînd, și peste ani și-ți mulțumesc pentru primirea călduroasă.

- Merci mult!

