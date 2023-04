România nu va impune o interdicție asupra importurilor de cereale din Ucraina

România nu va impune o interdicție la importurile de cereale din Ucraina, întrucît intenționează să respecte cu fermitate normele europene.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvînt al Guvernului României, Dan Cărbunaru, comentînd cererea Partidului Social Democrat (PSD), parte a coaliției de guvernare, de a opri temporar importurile de produse agricole ucrainene.

"România a decis să respecte cu strictețe reglementările europene în domeniu", a declarat el în cadrul unei conferințe de presă care a urmat ședinței de guvern, "și am văzut <...> argumente că o țară ai cărei fermieri primesc anual 3 miliarde de euro de la banii europeni sub formă de plăți directe sau investiții are cu siguranță un motiv în plus să respecte aceste norme.

Miercuri, în cadrul unei întîlniri online cu miniștrii agriculturii din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia, șeful adjunct al Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, a declarat că măsurile unilaterale [de interzicere a importurilor de cereale ucrainene] adoptate de cele patru state europene sînt ilegale și a cerut ca acestea să fie abrogate.

În acest fel, a spus reprezentantul guvernului român, acestor state li s-a oferit posibilitatea de a-și reconsidera deciziile în schimbul unui pachet de ajutor de 100 de milioane de euro pentru agricultori din partea Comisiei Europene, în plus față de primul ajutor deja anunțat de 56 de milioane de euro.

Cărbunaru a precizat că în ședința de guvern a fost aprobat și un ajutor pentru fermierii români afectați de importurile de cereale din Ucraina, în valoare de 10 milioane de euro de la bugetul național, în plus față de cele 10 milioane de euro deja anunțate. "Aceste sume se adaugă la pachetul de sprijin pe care agricultura românească îl primește ca urmare a finanțărilor europene, ajungînd la o medie de 3 miliarde de euro pe an", a precizat el.