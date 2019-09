O vegană și-a dat vecinii în judecată pentru că făceau grătar

O femeie vegetariană din Australia și-a dat în judecată vecinii, pentru că a deranjat-o fumul grătarului pe care l-au făcut în curte.

Cilla Carden a declarat că vecinii ei au gătit carne și pește pentru a o enerva, informează The Sun.



„L-au făcut acolo și puteam mirosi pește peste tot pe unde mergeam”, a spus Carden.



Femeia se află în conflict cu vecinii ei din 2018 și i-a dat în judecată de mai multe ori, în tot acest timp, deși un judecător i-a comunicat că ceea ce a făcut este o „alegere extremă” și că ar trebui să-și rezolve singuri problemele.



De asemenea, femeia s-a plîns și din cauza fumului de la țigări și a zgomotului pe care îl fac copiii cînd se joacă cu mingea.



„A fost groaznic. Nu am putut dormi timp de câteva zile”, a mai adăugat Cilla.



Vecinii acesteia au declarat că au aruncat grătarul și le-a interzis copiilor să se mai joace, pentru a „păstra liniștea între ei”.



În urma conflictului dintre Carden și vecinii săi, mai multe persoane au reacționat pe site-urile de socializare.



„Să se plângă că face grătar e cam exagerat, dar celelalte lucruri sunt importante pentru că toată lumea are dreptul la un mediu liniștit”, a scris un utilizator.



„Ar trebui să încurajăm copiii să se joace afară. Poate că ea are nevoie să se mute undeva unde nu există vecini”, a mai spus o femeie.