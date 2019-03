O studentă şi-a făcut vecinii să scoată gunoiul folosind un chestionar

O tînără pe nume Ruth Came şi-a făcut colegii de apartament să-şi scoată gunoiul, folosind un sondaj inteligent.

Despre soluţia originală a problemei a relatat utilizatoarea Twitter sub pseudonimul indiafknellis."Dacă cineva a vrut să înțeleagă cum e să trăieşti alături de nişte studenți, vecina mea tocmai a trimis acest sondaj în chat", a explicat autorul postării.Came a cerut prietenilor să completeze un chestionar care se presupune că atinge o problemă importantă şi actuală pentru ea. Ea a compilat un test, unde într-o formă ironică i-a întrebat pe vecinii săi dacă știau cum arată coşul pentru gunoi.Ultimele două întrebări au fost dedicate deşertării la timp a coşului. „Ce zici de golirea coșului de gunoi?”, a specificat fata. Pentru acest caz ea nu a oferit decît răspunsuri pozitive. În final, ea a clarificat dacă vecinii sînt de acord cu o astfel de înţelegere.Ideea lui Came i-a încîntat pe utilizatorii rețelei. Publicația a colectat mai mult de 50 de mii de like-uri, iar în comentariile lor, abonații şi-au marcat vecinii certaţi cu ordinea şi curăţenia. „Această fată merită o distincţie", a apreciat unul din internauţi ideea ingenioasă.Însăşi autoarea postului a menționat că nu a fost ofensată de propunerea lui Came – i-a plăcut prea mult forma în care aceasta și-a prezentat ideea.