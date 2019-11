Miliardarul Bloomberg ar fi încercat să cumpere democraţia americană

Senatoarea progresistă Elizabeth Warren, candidată la învestitura democrată în vederea alegerilor prezidenţiale care vor avea loc anul viitor în Statele Unite, l-a acuzat luni pe Michael Bloomberg.

Ea susține că Bloomberg că încearcă să cumpere democraţia americană, transmite Reuters.Miliardarul în vîrstă de 77 de ani, fost primar al New Yorkului, s-a lansat la sfîrşitul săptămînii trecute în cursa primarelor democrate. Michael Bloomberg şi-a oferit luni pentru 37 de milioane de dolari publicitate la posturile de televiziune în care este lăudată candidatura sa, transmite Agerpres.Aflat pe locul opt în clasamentul Forbes al celor mai bogaţi oameni din Statele Unite, cu o avere de 53,4 miliarde de dolari, fondatorul agenţiei de informaţii care îi poartă numele a precizat că îşi va finanţa campania din fondurile proprii şi nu va accepta nicio donaţie.„Michael Bloomberg a făcut un pariu privind democraţia în 2020. Nu are nevoie de oameni, el are nevoie numai de saci şi saci cu bani. Cred că Michael Bloomberg greşeşte”, l-a atacat luni Elizabeth Warren în cursul unui miting în Iowa, statul care, pe 3 februarie, va da lovitura de începere la primarele democrate.Senatoarea de Massachusetts, favorită în sondaje, propune în programul său mai multe măsuri ce îngrijorează mediile de afaceri, printre care majorarea impozitelor percepute societăţilor şi celor bogaţi, destructurarea giganţilor din domeniul tehnologiilor sau o reglementare întărită în numeroase sectoare.Ea a acuzat, de asemenea, că interesele financiare vor prima în faţa interesului general.„Este exact miza din 2020: ce viziune, ce versiune a democraţiei noastre va cîştiga”, a continuat Elizabeth Warren.„Dacă versiunea lui Michael Bloomberg asupra democraţiei va cîştiga, atunci democraţia noastră se va schimba”, a mai spus senatoarea democrată.