Franța intenționează să interzică reducerile de Black Friday

Se așteaptă vînzări de aproape 6 miliarde de euro

Mai mulţi parlamentarii francezi şi-au anunţat intenţia de a adopta un act legislativ prin care să fie interzise vînzările la reducere de Black Friday, pe motiv că provoacă supra-consum, blocaje în trafic şi poluare.Evenimentul din acest an este așteptat să aducă încasări de aproape șase miliarde de euro,transmite AP.Fostul ministru al Ecologiei, Delphine Batho, a prezentat un amendament care propune interzicerea Black Friday deoarece provoacă o risipă a resurselor şi un supra-consum.Amendamentul a fost adoptat de o comisie parlamentară şi urmează să fie dezbătut în Adunarea Naţională pe data de 9 decembrie.La rîndul său, ministrul francez al Tranziţiei Ecologice, Elisabeth Borne a criticat joi evenimentul comercial care, în opinia sa, creează ”blocaje în trafic, poluare şi emisii de gaze cu efect de seră”.Elisabeth Borne a adăugat că ar sprijini Black Friday dacă acest eveniment ar fi în beneficiul micilor companii franceze dar marii retaileri online sînt principalii beneficiari.În replică, o organizaţie care reprezintă sectorul de vînzări electronice din Franţa a condamnat iniţiativa privind interzicerea vînzărilor de Black Friday, un eveniment care a luat naştere în SUA, unde are loc după sărbătoarea de Thanksgiving.În Franţa, vînzările online au crescut cu 69% în perioada evenimentului Black Friday din anul 2017 iar în acest an se aşteaptă să se înregistreze vînzări de 5,9 miliarde euro.