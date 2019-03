Cum a obținut președintele Kazahstanului dreptul de a demisiona În lume 20 martie 2019, 10:52

Președintele Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, a demisionat.

Cu toate acestea, jurnaliștii au aflat că, în conformitate cu Constituția Kazahstanului, Președintele nu poate părăsi acest post după voia sa. În plus, și Nazarbayev înțelegea acest lucru, de aceea, și-a asigurat din timp dreptul de a demisiona. Iată cum a fost rezolvată această problemă.

Ce spune Constituția Kazahstanului despre demisia președintelui?

În ea sînt clar descrise doar patru cazuri în care președintele este lipsit de autoritate:

- El moare;

- Parlamentul îl eliberează din funcție înainte de termen "în cazul incapacității stabile de a-și îndeplini sarcinile din cauza bolii" (articolul 47, alineatul 1);

- Parlamentul îl înlătură din funcție pentru trădare de stat (articolul 47, al. 2);

- A fost ales un nou președinte (ultimele alegeri prezidențiale au avut loc în aprilie 2015, iar următorul ar urma să aibă loc în 2020).

Cum, atunci, Nazarbayev a putut să demisioneze?

În februarie 2019, el s-a adresat direct Consiliului Constituțional al Kazahstanului pentru a afla dacă președintele are dreptul să demisioneze din propria inițiativă sau nu.

Consiliul Constituțional a decis că:

- Constituția nu conține o listă completă a motivelor pentru încetarea anticipată a împuternicirilor președintelui;

- președintele este și el om, care are dreptul "la libertatea de muncă, libera alegere a genului de activitate și profesiei".

De aceea, acum (după interpretarea Curții Constituționale), președintele Kazahstanului are dreptul să demisioneze. Consiliul a decis că acest drept ar putea fi citit chiar printre rînduri - în expresia "precum și în cazul eliberării anticipate... a președintelui din funcție" din articolul 42 alineatul (3) din Constituția Kazahstanului.