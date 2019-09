Comoara găsită de o femeie ar avea legătură cu William Shakespeare (FOTO)

O femeie în vîrstă de 66 de ani din Marea Britanie, care își petrece timpul liber căutând lucruri cu detectorul de metale, a făcut o descoperire uimitoare.

Sue Kilvert a descoperit un inel din aur, în Warwickshire, chiar lîngă o instituție ce-i poartă numele lui William Shakespeare.Mai mult, femeia crede că bijuteria ar fi putut aparține chiar lui William Shakespeare. Descoperirea a fost făcută în timp ce Sue inspecta terenul din jurul instituției. Clădirea a aparținut în trecut familiei lui William Shakespeare.Inelul din aur se afla la aproximativ 20 de centimetri sub pământ. Iar prima impresie a femeii a fost că este vorba despre o bijuterie normală, care aparține unui copil, din zilele noaste. Cu toate acestea, după ce l-a analizat puțin, Sue a descoperit că inelul avea și o inscripție istorică, potrivit Daily Mail.”Era foarte mic și m-am gîndit că ar putea fi inelul unui copil, dar când m-am uitat mai bine am văzut inscripția și am realizat că ar putea fi vorba despre ceva foarte însemnat. Le-am arătat tuturor și nu le-a venit să creadă”, a povestit femeia.Cu toate acestea, bijuteria urmează să fie inspectată amănunțit de Muzeul din Birmingham, în următoarele luni.