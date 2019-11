Cercetătorii au descoperit o misterioasă gaură neagră În lume 28 noiembrie 2019, 21:01

Astronomii au descoperit o enormă gaură neagră în Calea Lactee, atît de mare încît pune în discuție teoriile existente privind evoluția stelelor, au afirmat joi cercetătorii, potrivit Hotnews.

În condițiile în care în galaxia noastră există circa 100 de milioane de găuri negre, LB-1 este de două ori mai mare decît se credea a fi posibil.

LB-1, o gaură neagră situată la 15.000 de ani lumină de Terra, și pe care revista Nature o descrie pentru prima oară, are o masă 70 de ori mai mare decît cea a Soarelui.

”Consideram că stelele foarte masive, a căror compoziție chimică este tipică pentru galaxia noastră, ar trebui să piardă partea majoră a gazelor în puternicele vînturi solare, atunci cînd se apropie de sfîrșitul vieții lor și deci să nu lase în urmă găuri negre atît de masive”, a subliniat Liu Jifeng, profesor la Observatorul astronomic național din China, și care a condus echipa care a studiat LB-1. În condițiile în care Calea Lactee conține circa 100 de milioane de găuri negre, LB-1 are o masă de două ori mai mare decît oamenii de știință credeau că este posibil.

”Acum, teoreticienii vor trebui să accepte provocarea de a explica cum s-a format”, a adăugat Liu Jifeng. Nu a fost creată de o supernovă Cercetătorul David Reitze, de la California Institute of Technology, care nu a fost implicat în acest studiu, a afirmat că astronomii ”de-abia încep să înțeleagă abundența găurilor negre și mecanismele formării lor”.