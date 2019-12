Cel mai lung summit pentru climă s-a încheiat fără vreo concluzie clară

După două zile și două nopți suplimentare de discuții, summitul de climă COP 25 de la Madrid s-a încheiat fără o concluzie clară.

Țările au stabilit să prezinte noi planuri, mai ambițioase, pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon la următoarea conferință ONU despre climă, ce va avea loc anul viitor la Glasgow, în Marea Britanie. Concluziile au fost amînate pînă atunci.COP25 a fost cel mai lung summit de acest fel. Secretarul general al ONU a fost dezamăgit de rezultatul discuțiilor și a spus că s-a pierdut o oportunitate importantă.Totuși, negociatorii au declarat că sînt mulțumiți că procesul de reducere a emisiilor nu s-a oprit.COP25, la care au asistat reprezentanţi din aproape 200 de ţări şi care în ziua inaugurării, luni 2 decembrie, a beneficiat de prezenţa a peste 50 de şefi de stat şi de guvern, s-a încheiat duminică cu un discurs al preşedintei Schmidt, după 14 zile.Carolina Schmidt a încheiat lucrările conferinţei cu un discurs în care a mărturisit că are sentimente împărţite, cele resimţite datorită producerii unor progrese dar şi cele date de provocările care rămîn de dezbătut pentru a lupta în continuare împotriva schimbărilor climatice.Conferinţa a aprobat documentul 'Chile-Madrid. Time to action', care poartă titlul sub care s-a desfăşurat summitul şi care a avut loc la Madrid, în capitala Spaniei, după ce s-a renunţat la organizarea sa în Chile, ca urmare a tulburărilor sociale.Celelalte 24 de Conferinţe asupra schimbărilor climatice desfăşurate în anii precedenţi au durat mai puţin decît cea de la Madrid, deşi unele COP au fost nevoite să-şi prelungească sesiunile mai mult decît era prevăzut.Pînă acum, cea mai lungă Conferinţă era considerată COP17 din 2012 de la Durban (Africa de Sud), care s-a prelungit cu 36 de ore după data închiderii oficiale.Viitoarea Conferinţă a ONU dedicată climei va fi cea de la Glasgow, din Marea Britanie, care va găzdui COP26.