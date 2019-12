A donat 100 de milioane de dolari oamenilor străzii

Jeff Bezos, cea mai bogată persoană din lume, a anunţat că a realizat o donaţie de 98,5 milioane de dolari, care vor ajunge la 32 de organizaţii din 23 de state, a căror misiune este ajutorarea celor fără adăpost, scrie CNBC.

Suma de bani primită de fiecare dintre cele 32 de organizaţii variază între 1,25 şi 5 milioane de dolari, transmitecu referire la Ziarul Financiar. Donaţia a fost realizată cu ajutorul Bezos Day One Fund, o fundaţie despre care şeful Amazon a vorbit pentru prima dată în 2018.În cadrul evenimentului de lansare al acestei organizaţii, Bezos a hotărât a donat două miliarde de dolari, bani care vor fi împărţiţi în două zone.O parte din această sumă a fost acordată organizaţiilor care se ocupă de problema oamenilor străzii, iar cealaltă parte s-a dus către crearea unor şcoli pregătitoare care vor funcţiona după modelul educaţional Montessori, axat pe formarea oamenilor de ştiinţă.Donaţia din acest an nu este singurul act de generozitate al CEO-ului Amazon, întrucât în 2018, miliardarul mai donat 97,5 miliarde de dolari către 24 de organizaţii din 16 state, care luptă pentru cei fără adăpost.Chiar dacă donaţia din acest an nu a depăşit-o semnificativ pe cea din 2018, decât cu un milion de dolari, banii au ajuns la organizaţii din Maryland, New York, Alaska şi Hawaii, pe care banii lui Bezos le-a ocolit anul trecut.Deşi Bezos a postat de-a lungul acestui an de mai multe ori pe Instagram, poze în care el vizitează şcoli pregătitoare care funcţionează după modelul Motessori, până în prezent nu se mai ştie nimic despre reţeaua de şcoli pe care miliardarul a promis să o creeze prin intermediul fundaţiei sale.Potrivit informaţiilor expuse pe site-ul Bezos Day One Fund, fondul dedicat reţelei de şcoli pregătitoare se află în căutare de personal.