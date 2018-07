A apărut berea cu imaginea lui Putin și a lui Trump (FOTO)

În scurt timp produsul ”special edition” cu imaginea celor doi și un slogan haios pe etichetă a devenit foarte popular printre consumatori.

O marcă de bere brună, produsă de compania finlandeză RPS Brewing, dedicată întîlnirii președinților Rusia și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, care urmează să aibă loc la Helsinki pe 16 iulie, a devenit extrem de populară printre consumatori.

Anterior, presa a scris că au fost produse 10 mii de sticlei, care poartă și o etichetă specială, dedicată summitului din 16 iulie, cu imaginea celor doi lideri și inscripția: "S-o rezolvăm ca niște adulți" ("Let's settle this like adults").

Băutura a fost pusă în vînzare în cele mai importante rețele de supermarkete, dar și în magazine mici din toată țara. Potrivit site-ului companiei producătoare, berea poate fi găsită în Helsinki, Espoo, Mikkeli, Oulu, Joensuu și alte orașe.

"Există o cerere foarte mare la această bere. Magazinul nostru a dat comandă la o partidă de probă, care a fost livrată marți și a fost vîndută în decursul unei zile. Acum vom solicita o cantitate de două ori mai mare", a declarat corespondentului RIA Novosti angajatul magazinului K-market din cartierul Ruoholahti, Marcus Allan.

Băutura poate fi găsită și în magazine mici, specializate în vînzare de bere.

„E un produs foarte popular și actual. Oamenii îl cumpără în calitate de suvenir sau pentru a-l oferi în dar prietenilor. Am povestit despre noua marcă pe pagina noastră de Facebook, iar postarea a fost redistribuită de peste 750 de ori, luînd în considerare că avem doar o mie de abonați. Cred că e un mare succes", a povestit proprietarul barului Marival II, Valteri Routainen, care lucrează pe un vas turistic.

Prețul unei sticle este de 3,49 euro, iar recipientul gol, care poate fi returnat — 10 eurocenți.

Același producător a lansat în ajunul summitului o marcă de cafea și tricouri cu imaginile lui Trump și Putin.