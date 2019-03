Investițiile din partea sectorului privat IT – poate ține specialiștii acasă

Nu este un secret faptul că sectorul privat este cel mai activ actor în domeniul IT.

Menținerea unui nivel înalt de creștere a productivității, îi motivează pe reprezentanții sectorului să acorde o atenție mai mare dezvoltării educației IT, inițiativelor de comunitate, dar și investițiilor în programele de formare continuă a specialiștii săi. În ciuda eforturilor guvernamentale propuse sub forma unor politici și programe pentru încurajarea sectorului IT, greul cel mare pentru rezolvarea problemelor importante rămîne pe umerii agenților privați. Scopul lor rămîne a fi reținerea talentelor în Republica Moldova. O inițiativă ce are ca scop încurajarea sectorului privat de a stimula creșterea calității pregătirii specialiștilor din domeniul TIC, precum și crearea premiselor pentru sporirea atractivității carierei în domeniul IT în Republica Moldova, a fost lansată de Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC).Inițiat la finele anului 2018, programul pilot este implementat într-un parteneriat cu companiile membre ATIC, pentru ca aceastea să-și încurajeze angajații să obțină certificările internaționale pe unul dintre cele mai populare domenii – Java OCA și OCP. Partea a proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC – Tekwill”, inițiativa a prevăzut oferirea a 150 de vouchere și eKit-uri ca parte componentă a parteneriatului cu Oracle University.Realizarea acestui proiect ambițios a fost posibilă datorită acordului de parteneriat semnat de ATIC cu Oracle University în anul 2017, după o cercetare minuțioasă a necesităților pieței muncii în domeniul IT și după negocieri ample cu partenerii strategici, ca parte componentă a proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în Domeniul TIC”, finanțat din sursele USAID și ale Guvernului Suediei. În rezultat, programele licențiate (Java Fundamentals, SQL Fundamentals), oferite de către Oracle University, au devenit accesibile tinerilor și profesioniștilor din domeniu.Anterior de acest program au beneficiat alți 200 de moldoveni – profesioniști IT, profesori din instituțiile de învățămînt profesional tehnic sau superior, dar și persoane care și-au dorit o recalificare în domeniul profesional.