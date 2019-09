După o pauză de 30 de ani, fructele moldovenești vor ajunge din nou în Siberia Economie 23 septembrie 2019, 16:52

Locuitorii regiunii Siberia, din Federația Rusă, vor avea posibilitatea să se delecteze cu fructe moldovenești, după o pauză de 30 de ani, informează agenția Sputnik.

Pînă la sfîrșitul acestui an, membrii Asociației „Moldova-Fruct” vor exporta în Federația Rusă 300 de mii de tone de mere și 60 de mii de tone de struguri. O parte dintre fructe vor fi livrate și în regiunea Siberia. Declarația a fost făcută de către președintele Asociației „Moldova Fruct”, Vitalie Gorincioi.

Pînă în prezent, fructele cultivate de membrii Asociației „Moldova Fruct” erau exportate doar în orașele mari din centrul Federației Ruse. Din acest an, vor ajunge și în rețelele mari de magazine din nordul și sudul țării. După colapsul URSS, locuitorii din regiunile îndepărtate ale Rusiei nu au mai avut posibilitatea să consume fructe moldovenești.

La această înțelegere au ajuns reprezentanții Asociației „Moldova Fruct” cu oamenii de afaceri ruși în cadrul Forumului Economic Moldo-Rus.

„Trebuie să fim prezenții acolo unde este generația de consumatori care cunosc fructele moldovenești. Suntem așteptați în Kaluga, Altai, Siberia, Murmansc. Am fost întrebați, deseori, cînd vom livra fructe moldovenești în aceste regiuni. Consumatorii așteaptă de la noi struguri de masă, mere, prune, cireșe, ceea ce se numește producție proaspătă și inofensivă. Ne-au spus că s-au săturat de fructe care nu au gust și miros”, a menționat Vitalie Gorincioi, președintele Asociației „Moldova Fruct”.

Cea de-a doua ediție a Forumului Economic Moldo-Rus s-a desfășurat în Capitală, în perioada 19-21 septembrie 2019. În cadrul evenimentului au fost analizate posibilitățile de colaborare în domeniile turismului, agriculturii, industriei vitivinicole, transferului de tehnologii, protecției și dezvoltării afacerilor.