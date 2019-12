Cît ar putea costa gazul livrat în Moldova prin conducta Iași-Ungheni-Chișinău?

Gazoductul Iași-Ungheni în configurația sa actuală nu va acoperi în totalitate cererea Moldovei pentru gaze naturale, iar costul „combustibilului albastru” furnizat prin acesta va constitui aproximativ 270-300 USD pentru 1.000 de metri cubi, ceea ce este mult mai mare decît prețul curent al gazelor naturale al Gazprom.

Despre aceasta a declarat Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al SA Moldovagaz, în cadrul emisiunii „Mecanismul de acțiune” cu Elena Levițkaia-Pahomova” pe canalul NTV-Moldova, transmite Noi.md.„Această conductă de gaze, conform configurației existente cunoscute de noi, nu va acoperi în totalitate cererea Moldovei pentru gaze naturale, deoarece îi va permite să primească doar 1,5 miliarde de metri cubi de gaz pe an, iar Moldova are nevoie de 3 miliarde de metri cubi. În plus, 1,5 miliarde de metri cubi este sarcina maximă a acestei conducte de gaz. Însă pentru a folosi această conductă, în primul rînd, trebuie să terminăm construcția părții sale liniare, adică să prelungim gazoductul pînă la Chișinău Cu toate acestea, pentru ca în această conductă să existe gaz, în România trebuie construite încă două stații de compresie. Dar pentru ca gazul să ajungă la stațiile de compresie, trebuie extinsă conducta de gaze Onești -Iași. Este vorba despre alți 179 km de gazoduct, iar aceasta înseamnă investiții suplimentare și timp suplimentar”, a declarat șeful Moldovagaz.Potrivit acestuia, judecînd după viteza de progresare a construcției gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, putem presupune că Moldova va putea primi gaz prin acesta în cel mai bun caz începînd cu 2021.„Teoretic, ”Moldovagaz va putea folosi această conductă ca sursă alternativă, dar totul va depinde de prețul gazelor. Dacă e să calculăm astăzi, atunci conform estimărilor actuale, dacă vom cumpăra gaz pe piața din România, îl vom pompa în depozitele subterane de gaze, apoi îl vom scoate de acolo, îl vom transporta la frontieră și vom plăti pentru ieșire, atunci acest „combustibil albastru” va costa aproximativ 270-300 USD pentru 1 mie de metri cubi, ceea ce este mult mai scump decît cumpărarea gazului de la Gazprom ", a spus Vadim Ceban.Potrivit acestuia, în ceea ce privește TurkStream, Moldova are deja o sursă serioasă de gaze care-i va acoperi volumele critice. În viitor, gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău ar putea fi folosit ca un traseu alternativ de aprovizionare cu gaz pentru țară, deoarece cu cît sînt mai multe trasee, cu atît mai bine.