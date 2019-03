Care este datoria de stat internă față de Banca Națională?

La data de 28 februarie 2019, datoria de stat internă față de Banca Națională a Moldovei era de 15 miliarde 144,6 milioane de lei, neschimbată față de luna precedentă, transmite Noi.md.

Conform datelor Băncii Centrale, datoria de stat față de Banca Națională a Moldovei este constituită din: valori mobiliare de stat obținute în portofoliul BNM în urma convertirii în anii 1998 și 2008, emisă anterior de către Banca Națională a Moldovei guvernului, reprezentată de Ministerul Finanțelor, precum și sub formă de obligațiuni de stat emise în îndeplinirea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată rezultate din garanții guvernamentale.Conform prevederilor Legii privind emisiunea obligațiunilor de stat în vederea executării de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat nr.807 din 17 noiembrie 2014 și nr.101 din 1 aprilie 2015, la 4 octombrie 2016, au fost emise și transmise Băncii Naționale obligațiuni de stat pe scadențe de 1-25 ani în sumă totală de 341,2 mln. lei.Aceasta constituie suma creditelor de urgență acordate de banca centrală pentru Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care nu au fost rambursate la data emisiunii obligațiunilor de stat.Diminuarea datoriei de stat interne față de BNM are loc prin răscumpărarea de către Ministerul Finanțelor a valorilor mobiliare de stat scadente, în limitele indicate în Legea bugetului de stat pe anul respectiv sau prin răscumpărări anticipate.Potrivit datelor BNM, datoria de stat internă față de BNM a valorilor mobiliare de stat obținute în portofoliul BNM obținută în urma convertirii creditelor emise anterior (obligațiuni de trezorerie emise cu discont) la sfîrșitul lunii februarie a acestui an constituie 2 miliarde 063,4 milioane lei (la fel ca și cu o lună mai devreme), randamentul mediu fiind de 4,83%.În același timp, datoria pentru obligațiunile de stat emise în baza obligațiilor de plată de către Ministerul Finanțelor, rezultate din garanțiile guvernamentale, se ridică la 13 miliarde 081,2 milioane lei (la fel ca și luna precentă), iar randamentul mediu este de 5,07%.BNM menționează că obligațiunile de stat cu scadențele de 1-9 ani au fost emise cu rata cuponului de 1,4 % anual, iar cele cu scadențele de 10-25 ani cu rata cuponului de 5,3% anual. Cupoanele vor fi achitate o dată la jumătate de an.