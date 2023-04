Președintele Coreei de Sud a cîntat pentru Joe Biden

„Ştim că American Pie este unul dintre cîntecele dvs preferate", a spus Biden, care l-a invitat pe omologul său sud-coreean pe scenă pentru a-i asculta pe artiştii care interpretau cîntecul lui Don McLean, transmite Digi.

„Da, este adevărat”, a răspuns Yoon Suk-yeol, cunoscut în Coreea de Sud pentru faptul că este un împătimit al karaoke. „Am vrea să vă auzim cîntînd-o”, a spus Biden, iar Yoon Suk-yeol nu s-a lăsat rugat şi a luat microfonul, relatează AFP, citată de Agerpres.

„A trecut multă vreme, dar...”, a spus el, după care a început să cînte fără acompaniament. Cei prezenţi l-au aplaudat, iar Joe Biden şi Prima Doamnă au fost încîntaţi.

„La viitorul dineu de stat pe care îl vom avea, dvs vă veţi ocupa de ambianţă. Habar nu aveam că puteţi cînta atît de bine”, a spus Biden. După interpretarea sa, preşedintele sud-coreean a primit de la omologul său american o chitară semnată şi trimisă de Don McLean, care nu a putut participa la dineu. Pe reţelele sociale, internauţii au salutat talentul de cîntăreţ al lui Yoon Suk-yeol.

„Yoon a făcut ravagii la Casa Albă”, şi-a exprimat entuziasmul pe Twitter un utilizator, în coreeană, în comentariile la o înregistrare video cu preşedintele sud-coreean cîntînd. „Yoon şi-a arătat talentul ascuns de cîntăreţ”, a scris un altul, tot în coreeană.

Nu este prima dată cînd Yoon Suk-yeol cîntă în public, notează AFP. În plină campanie pentru alegerile prezidenţiale în 2021, el a avut o apariţie la celebra emisiune sud-coreeană „All the Butlers”, provocînd admiraţie pe platou cu interpretarea sa a melodiei „No one else”, a lui Lee Seung-chul.

Unexpected moment at the state dinner when the president of South Korea sings “American Pie.” pic.twitter.com/Dus6BiBU9E