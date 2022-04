Povestea moldovencei care a donat de-a lungul anilor 100 de litri de sînge

Nu este nevoie numai de bani pentru a salva o viaţă. A demonstrat-o chiar preşedintele Asociaţiei donatorilor din Republica Moldova, Polina Turtă. De-a lungul anilor a donat nu mai puţin de 100 de litri din sângele ei. Acum, în aceste vremuri tulburi, şi-a deschis larg uşile casei şi pentru refugiaţii ucraineni, transmite Noi.md cu referire la tvrmoldova.md.

Polina Turtă este din regiunea transnistreană. A fost asistentă medicală, inclusiv în timpul războiului de la Nistru. Nu s-a gândit niciodată că va ajunge să revadă ororile războiului.



POLINA TURTĂ preşedintele Asociaţiei Donatorilor din R. Moldova: „În regiunea transnistreană am fost la război acolo tot aşa se ucideau oameniii care nu erau vininovati, pe copii, ucideau pe mama, pe copil îl împuşca în ureche. Să mergi cu salvarea să vezi asa ceva...era foarte straşnic”



În urmă cu 30 de ani, când a ajuns la Chişinău cu cei trei copii ai ei, a îndurat frig şi foame. Cu ajutorul unor oameni de bună credinţă a reuşit să depăşească greutăţile. Acum a decis să găzduiască refugiaţi ucraineni chiar din prima zi când aceştia au ajuns în Republica Moldova.



POLINA TURTĂ preşedintele Asociaţiei Donatorilor din R. Moldova:„Eu sunt participantă la razboiul din regiunea transnistreană, am lucrat pe salvare şi am salvat oameni de la mic la mare. Ştiu ce inseamna razboi, foame, tragedie. Când mi-au propus să luăm nişte ucraineni nici nu m-am gandit, i-am luat la mine de s-au îmbolnavit pot să-i tratez. printre aceste patru persoane este un ivalid de gradul I ”



De mai bine de 30 de ani, femeia salvează vieţi nu doar oferind servicii medicale dar şi donând sânge. Lucru pe care l-a făcut şi în timpul războiul de la Nistru.



POLINA TURTĂ preşedintele Asociaţiei Donatorilor din R. Moldova: „Atunci a fost donarea de sânge directă. De la mine se lua cu siringa..se pune la pacient. uneori te uitai nu stiai cat sa luat, nu 200 sau 400. Ne sculam gata la război, actele în buzunar şi ne-am dus mai departe”



Până acum, Polina Turtă a donat peste 100 de litri de sânge.



POLINA TURTĂ preşedintele Asociaţiei Donatorilor din R. Moldova: Donăm sânge o data la două luni, şi o data la 2 săptămâni - plasma." Când donam sânge mă simţeam bine, foarte bine pentru că stiu că am salvat 3 vieti omenesti.”



În Republica Moldova sunt în jur de 300 de mii de donatori activi de sânge şi 3000 de donatori emeriţi.