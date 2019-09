Planta minune de care multă lume nu a auzit

Aronia face parte din familia Rosaceae, iar în popor a primit denumirea de scoruş negru.

Aronia provine din America de Nord, arbustul fiind cultivat atît în scopuri decorative, cît și pentru numeroasele proprietăți benefice ale fructelor sale. În ţări precum Serbia, Rusia sau Bulgaria, aronia face parte din programele pomicole.Pe lîngă scopul decorativ, pot exista şi plantaţii agricole, deoarece fructele de aronia sînt comestibile, iar conţinutul bogat în substanțe nutritive poate fi un bun motiv pentru înfiinţarea acestei culturi și pe teritoriul țării noastre. Planta nu este pretenţioasă la căldură, rezistă la îngheţ, boli sau dăunători.Aronia: vitamineAronia este extrem de bogată în vitamine, minerale și antioxidanți. Pomușoarele de culoare neagră conțin vitaminele A, B2, B6, B9, C, plus vitamina E și Q (care este foarte rară și ajută la distrugerea celulelor bolnave, în cazul cancerului, a bolii Parkinson și astmului). Orice tip de aronia conține antioxidanți necesari pentru a lupta împotriva radicalilor liberi. De asemenea, aronia conține mai multe minerale, cum ar fi fierul, manganul, iodul și fosforul.Superfructele de aronia au un conținut foarte mare de antioxidanți, de 15 ori mai mare decît afinele, merișorul sau rodiile. Au un conținut mare de proantocianine, care se găsesc și în semințele de struguri și acid chinic.De asemenea, acest fruct conține sorbitol - un zahăr de fructe, foarte rar întîlnit și utilizat ca îndulcitor. Sorbitolul descompune încet grăsimile din organism, ceea ce îl face perfect pentru consumul zilnic.Aronia: Proprietăți- Previn și chiar pot trata anumite tipuri de cancer, cum ar fi cel de colon;- Ajută la reglarea tensiunii arteriale, în cazul anumitor boli ale inimii;- Contribuie la elasticitatea vaselor de sînge și tratează arteroscleroza;- Reglează nivelul glicemic și tratează diabetul de tip II;- Încetinesc procesului de îmbătrînire;- Sînt un bun tonic și ajută la combaterea stresului și a oboselii;- Sînt benefice pentru creier și un remediu important pentru a preveni pierderile de memorie;- Sînt recomandate în cazul bolilor de piele și ale capilarelor;- Au efect antihistaminic (contra alergiilor și rinitelor);- Îmbunătățesc metabolismul și ajuta la menținerea greutății;- Ajută organismul în caz de intoxicații și îl protejează de radiații;- Previn infecțiile virale și bacteriene, în bolile contagioase la copii;- Regenerează masa musculară și osoasă;- Au rol benefic în curățarea colonului, combaterea constipației și a hemoroizilor.Aronia nu este un fruct alergen şi nici nu au contraindicaţii, de aceea, pot fi oferite bebeluşului de la vîrsta de un an, ca și majoritatea fructelor de pădure.În stare proaspătă, fructele de aronia au un gust amar şi astringent. După congelare, se reduce cantitatea de tanine și aronia capătă un gust ceva mai dulce. Pot fi folosite la prepararea prăjiturilor, smoothie-uri, din ele se pot face gemuri sau dulceţuri. Fructele pot fi uscate, apoi rehidratate în timpul iernii și folosite la fel ca cele proaspete.Din fructele uscate se poate face ceai, dar prin fierbere o parte dintre vitamine vor fi distruse. De aceea, cel mai indicat pentru menținerea substanțelor nutritive, este sucul de aronia. Dacă acesta este obţinut prin presare la rece, sucul de aronia păstrează proprietăţile antioxidante şi din conţinutul bogat de vitamine.Aronia nu este un fruct alergen şi nici nu au contraindicaţii, de aceea, pot fi oferite bebeluşului de la vîrsta de un an, ca și majoritatea fructelor de pădure.În stare proaspătă, fructele de aronia au un gust amar şi astringent. După congelare, se reduce cantitatea de tanine și aronia capătă un gust ceva mai dulce. Pot fi folosite la prepararea prăjiturilor, smoothie-uri, din ele se pot face gemuri sau dulceţuri. Fructele pot fi uscate, apoi rehidratate în timpul iernii și folosite la fel ca cele proaspete.Din fructele uscate se poate face ceai, dar prin fierbere o parte dintre vitamine vor fi distruse. De aceea, cel mai indicat pentru menținerea substanțelor nutritive, este sucul de aronia. Dacă acesta este obţinut prin presare la rece, sucul de aronia păstrează proprietăţile antioxidante şi din conţinutul bogat de vitamine.