Îngraşă sau nu strugurii?

Niciun nutriţionist nu ne interzice să mîncăm fructe, însă trebuie să o facem cu măsură.

Nutriționistul ne atrage atenţia că strugurii se află pe primul loc în topul fructelor care îngraşă. Aşa că dacă nu ai nevoie de cîteva kilograme în plus, consumă maximum 300 de grame.Strugurii“Trebuie să consumăm fructele de sezon, pentru că numai toamna avem struguri, prune etc. Este mai important să le mîncăm cu măsură decît să le învinovăţim pentru kilogramele în plus. Este clar însă, într-un top al fructelor care îngraşă cel mai tare că strugurii sînt pe primul loc”, spune Mihaela Bilic.PrunelePrunele sînt şi ele foarte dulci, dar sînt şi extrem de sănătoase şi ajută la digestie şi previn constipaţia. “Pot fi consumate şi uscate pe parcursul întregii ierni – le putem usca şi apoi consumă la iarnă sub formă de compot. Este un fruct alcalin şi care are atît de multe proprietăţi benefice, încît aportul caloric nu mai contează”, spune Mihaela Bilic.Medicul nutriţionist ne sfătuieşte să nu ne ferim de pere – acestea NU îngraşă!“Perele au fost într-un mod nedrept acuzate că îngraşă. Chiar dacă pară are o cantitate mare de fructoza, are şi nişte proprietăţi speciale: zahărul din pară se absoarbe foarte lent, are o capacitate foarte ridicată de a satisface gustul de dulce. Din acest motiv este chiar recomandată persoanelor care au diabet sau celor care ţin cură de slăbire tocmai pentru că satisface gustul de dulce foarte eficient”, spune Mihaela Bilic.Absorbţia lentă a zahărului din pară duce şi la o descărcare minimă de insulină, ceea ce înseamnă că pară nu îngraşă.