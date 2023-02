În Turcia sub dărîmături a fost găsită o sumă mare de bani

Salvatorii ruși au găsit 150 de mii de dolari în numerar sub dărîmăturile unei clădiri din Turcia, a informat serviciul de presă al Ministerului Situațiilor de Urgență din Rusia.

"În timpul operațiunilor de căutare și salvare în timpul înlăturării molozului după cutremurui puternic din Turcia, a fost găsită o sumă mare de bani. Ea se afla într-o craiță. Suma de 150 mii de dolari în bancnote de 100 a fost transmisă poliției locale", a spus departamentul.

Reamintim că două cutremure de magnitudine 7,7 și 7,6 au avut loc dimineața zilei de 6 februarie în sud-estul Turciei. Președintele republicii, Recep Tayyip Erdogan, a numit incidentul drept "catastrofa secolului”. Conform celor mai recente date, sub dărîmături au murit peste 31 de mii de persoane.

În orașul Kahramanmarash, un băiat de trei ani a reușit să supraviețuiască, petrecînd sub dărîmături 158 de ore.

La 160 de ore (mai mult de șase zile) după cutremur, de sub dărîmături a fost scos și un bărbat rănit. Lucrările de salvare au durat mai mult de patru ore, inclusiv noaptea, existînd riscul prăbușirii construcției.

Reamintim datele serviciilor de urgență ale misiunilor diplomatice și consulare ale Republicii Moldova în Turcia:

Consulatul General al Republicii Moldova la Istanbul, Turcia:

istanbul.mfa.gov.md/

https://bit.ly/2IQQaxf

+905359830173

Ambasada Republicii Moldova în Turcia:

turcia.mfa.gov.md/

facebook.com/MoldovainTurkey/

+905386872101Log in or sign up to viewhttps://bit.ly