În Suedia a fost interzisă vaccinarea obligatorie

Vaccinarea modernă nu este decît un mijloc de îmbogățire a companiilor farmaceutice. Nu există cercetări sută la sută care să demonstreze că vaccinurile funcționează cu adevărat.

Iar toată vaccinarea modernă poate fi atribuită mai mult experimentului desfășurat asupra noastră și a copiilor noștri...Suedia a interzis vaccinarea obligatorie, invocînd „problemele grave de sănătate” și faptul că aceasta încalcă dreptul constituțional al cetățeanului de a-și alege tratamentul.La 10 mai, parlamentul suedez a respins șapte petiții care ar pune în aplicare legea privind vaccinarea obligatorie, declarînd că aceasta „ar fi o încălcare a Constituției noastre dacă vom introduce vaccinarea obligatorie”.În plus, parlamentarii au remarcat că există o „rezistență masivă (din partea suedezilor) la toate formele de constrîngere împotriva vaccinărilor.”De asemenea, Riksdag s-a referit și la „gravele reacții adverse frecvente” la copiii care au fost vaccinați.Iată o traducere a unor afirmații reflectate în raportul suedez:„FNS (Federația Națională a Sănătății) din Suedia a trimis o scrisoare Comitetului și a explicat că legea va încălca Constituția noastră dacă vom impune vaccinarea sau vom introduce vaccinuri obligatorii, potrivit reprezentanților mișcării Sofiei Arkelsten (politician suedez, membru al Riksdag și secretar al Partidului moderat, n. ed.). De asemenea (în afară de FNS), mulți alți suedezi au trimis scrisori în parlament și au îndemnat politicienii să respingă petițiile. Parlamentul, desigur, a remarcat că în societate există o mare respingere a tuturor formelor de impunere a vaccinărilor".Alte 2.000 de turbine pentru Suedia către anul 2020„FNS din Suedia a remarcat, de asemenea, cît de frecvente sînt reacțiile adverse grave în conformitate cu frecvența pe care FASS (asociația marilor companii farmaceutice) o indică în prospectul vaccinului MMR (vaccinul MMR combină trei virusuri vii atenuate - rujeola, oreion și rubeolă – n.ed.) cînd vaccinați un grup tot anul”.În scrisoare, am indicat chiar lista extinsă de suplimente gasite în vaccinuri - substanțe periculoase pentru sanatate și, bineînteles, sînt contraindicate nou-născuților sau copiilor. De asemenea, am prezentat parlamentarilor și o listă a celor mai complexe studii care să demonstreze că vaccinarea este o idee proastă”.Aceasta este o decizie rezonabilă a Riksdagului suedez în comparație cu ceea ce se întîmplă în Statele Unite și în alte țări occidentale în acest moment. Industria farmaceutică a influențat parlamentarii, dictînd politici prin intermediul mass-media corupte, pentru a-i face să tacă pe cai care nu sînt de acord.Recent, Robert F. Kennedy Jr., în cadrul emisiunii lui Tucker Carlson a demascat cu îndrăzneală „statul mafios ilegal”, adică conspirația celor mai mari companii farmaceutice și escrocheria lor „extrem de profitabilă” cu vaccinuri.„Industria farmaceutică este foarte impunătoare”, a explicat Robert F. Kennedy Jr. „Ei acordă 5,4 miliarde de dolari anual pentru mass-media. Ei într-adevăr au fost capabili să controleze discuțiile privind problema vaccinării și să închidă gurile unor astfel de oameni ca mine”.Întrebat cum s-au putut întîmpla aceste lucruri teribile, Robert F. Kennedy Jr. a explicat că în 1989, Congresul a oferit giganților din industria farmaceutică „imunitate legală deplină” atunci cînd vine vorba despre vaccinuri.Companiile farmaceutice au devenit propria lor lege. Ele pot adăuga ingrediente toxice în vaccinuri care v-ar putea trauma grav copilul, dar nu le puteți da în judecată.„Voi ar trebui să înțelegeți că regimul de vaccinare s-a schimbat aproximativ în anului 1989. Aceste schimbări au avut loc deoarece Congresul, din banii industriei farmaceutice, a făcut ceea ce nu a făcut niciodată pentru nicio altă industrie - a dat imunitate legală tuturor companiilor care produc vaccinuri“.„Deci, indiferent de studiile stîngace care au fost efectuate, indiferent de modul în care s-a efectuat controlul calității, indiferent de felul în care ingredientele toxice se conțin în vaccinuri sau de prejudiciile grave pe care le au asupra copilului dvs., nu le puteți da în judecată”.„De aceea, nu există mărturii, audieri răsunătoare, nu există nici un proces împotriva companiilor farmaceutice. Deodată, producerea de vaccinuri a devenit extrem de profitabilă.Profiturile uriașe din industria nereglementată au determinat marile companii farmaceutice să intre în cursa de producere a unor vaccinuri noi și inutile, întroducîndu-le la nou-născuți - adesea de zece ori mai mult decît înainte.„A sosit era febrei aurului pentru industria farmaceutică, pentru producerea de noi vaccinuri cu spectru larg”.Dar cu ce preț? Industria farmaceutică, care funcționează după propriile sale reguli - sau mai degrabă, în absența totală a unor reguli stabilite - nu ne permite să aflăm prețul pe care-l plătește societatea noastră. Președintele Trump a cerut demult o anchetă independentă privind siguranța vaccinurilor. Robert F. Kennedy, Jr. îndeamnă să facem același lucru.„Am primit trei vaccinuri în viața mea și am fost complet protejat. Am 69 de ani. Copiii mei au primit 69 doze de 16 vaccinuri. Și multe dintre aceste vaccinuri nu sînt nici chiar pentru boli infecțioase. De exemplu, hepatita B, infecție apare ca rezultat al sexului neprotejat sau a folosirii comune a acelor. De ce facem acest vaccin copilului în prima zi de viață? Căci acest vaccin conține mercur”.Tucker a întrebat: "Le facem asta copiilor?"„Continuăm să le administrăm. Mercurul a fost eliminat din trei vaccinuri, dar a rămas în vaccinul antigripal și se conține [este adăugat] în vaccinurile din întreaga lume. Și mercurul rămîne cea mai puternică neurotoxină cunoscută de om care nu este radioactivă".- Cum putem face așa ceva unui copil?, a exclamat Tucker.Robert F. Kennedy Jr. a dat următorul exemplu ca răspuns:„Dacă spargeți o fiolă cu un vaccin, atunci va trebui să luați măsuri pentru curățarea camerei de mercur. Trebuie să părăsiți camera. De ce, atunci, injectați această otravă direct copilului?