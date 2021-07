Horoscopul pentru 30 iulie 2021

BERBEC

Se pare ca in aceasta zi, munca pe care ai depus-o in ultima vreme va fi recompensata asa cum ar trebui. Astazi vei reusi sa rezolvi o problema financiara care te chinuia de cateva zile. Partenerul de viata te va invita sa luati cina in oras unde vei reusi sa te relaxezi si sa uiti de toate problemele.

TAUR

Astazi iti va fi dificil sa te concentrezi asupra activitatilor pe care le ai de efectuat. Poate ar fi mai bine sa iti amani toate prioritatile si sa te ocupi mai mult de chestiunile de rutina. Risti sa iei unele decizii gresite din cauza lipsei de concentrare. Ar fi mai bine sa petreci mai mult timp alaturi de persoana iubita si sa incerci sa te relaxezi.

GEMENI

Daca te vei concentra mai mult pe ceea ce ai de facut, vei reusi sa ai succes in tot ceea ce vei face la locul de munca. Ar fi indicat sa eviti speculatiile si sa nu te lasi influentat de barfele celor din jur. Exista posibilitatea ca o problema familiala sa iti strice buna dispozitie.

RAC

Poate ar fi mai bine sa nu fii incapatanat si orgolios, asta daca vrei sa eviti o cearta cu persoana iubita. Vei avea de facut unele drumuri in interes personal dar ar fi bine sa iti amani orice activitate ce este prea stresanta. Iesirea cu prieteni la o plimbare de relaxare te va binedispune.

LEU

Inceputul acestei zile este cam dificil pentru tine deoarece nu ai chef de nimic si nu te poti concentra. Ar fi indicat sa eviti sa faci unele calatorii de afaceri sau unele investitii. Incearca sa nu exagerezi cu exprimarea sentimentelor fata de persoana iubita pentru a nu strica buna intelegere dintre voi.

FECIOARĂ

Ar fi indicat ca in aceasta zi sa nu faci nici o promisiune daca nu esti sigur ca o vei putea indeplini. Incearca sa le acorzi mai multa atentie persoanelor din familie deoarece se simt date la o parte. La locul de munca ar fi bine sa te concentrezi mai mult pentru a putea termina o lucrare la timp.

BALANȚĂ

In aceasta zi vei avea ocazia sa faci cunostinta cu o persoana deosebita de care te vei putea indragosti. Ar fi indicat sa nu fii prea indraznet pentru a nu face o impresie proasta de la prima intalnire. Poti incerca sa iti asculti intuitia si sa incerci sa mai schimbi ceva in relatiile tale sentimentale.

SCORPION

Te vei simti foarte obosit si nu ai nici un chef pentru iesirile cu prietenii, dimpotriva vei dori sa stai sa te relaxezi si sa te odihnesti cat mai mult. Ar fi indicat sa fii foarte atent la felul in care te exprimi deoarece te vei putea certa cu cei din jurul tau din cauza problemelor de comunicare.

SĂGETĂTOR

Ar fi indicat ca in aceasta zi sa iti termini treburile devreme, astfel incat sa ai timp pentru a te juca in aceasta seara. Planifica-ti o evadare romantica cu persoana pe care o iubesti. Simte-te liber sa-ti lasi imaginatia sa te duca intr-un domeniu cu totul nou de placere. Astazi este o zi mare pentru a-ti explora mai mult latura artistica si a incepe sa-ti pui in practica unele dintre ideile care ti-au dat tarcoale de ceva timp.

CAPRICORN

In aceasta zi exista posibilitatea sa ai mici probleme de sanatate, dar nu te panica deoarece nu este nimic grav. Poti merge totusi la un consult iar doctorul iti va recomanda o dieta mai stricta. Partenerul de viata iti va propune sa faceti o vizita neanuntata unor prieteni. Poate ar trebui totusi sa ii dai un telefon pentru a fi siguri ca ii gasesti acasa.

VĂRSĂTOR

Tot ceea ce se intampla in aceasta zi, dar si posibilele scenarii sunt orice altceva, dar nu previzibile. Raspunsurile oamenilor si reactiile emotionale pot fi socant de precise. Persoana iubita iti va sugera sa mergeti in vizita la un prieten pe care nu l-ai vazut de ceva vreme. Incearca sa lasi grijile deoparte si sa te destinzi alaturi de cei dragi.

PEȘTI

Se pare ca deciziile pe care le-ai luat in ultimele zile au fost destul de inspirate. Investitiile pe care le-ai facut vor incepe sa iti aduca unele beneficii destul de mari. Exista posibilitatea ca relatia ta cu partenerul de viata sa fie putin tensionata din cauza unor neintelegeri ce au la baza barfele unei persoane invidioase.