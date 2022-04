''Elvis'', noul film al regizorului Baz Luhrmann, va fi prezentat în premieră mondială la Festivalul de la Cannes

Regizorul, scenaristul şi producătorul australian Baz Luhrmann va prezenta cel mai recent film al său, "Elvis", la Festivalul de la Cannes în cadrul celei de-a 75-a ediţii a acestui eveniment cinematografic, care se va desfăşura în perioada 17 - 28 mai, au anunţat marţi organizatorii.

"Elvis" este un lungmetraj biografic, care explorează viaţa şi cariera starului american Elvis Presley (interpretat de Austin Butler), precum şi complicata lui relaţie cu enigmaticul manager al său, Tom Parker (jucat de Tom Hanks).

Acţiunea se desfăşoară pe parcursul a 20 de ani, de la perioada de ascensiune a cîntăreţului şi compozitorului american de rock'n'roll şi pînă la dobîndirea statutului de vedetă fără precedent în istoria industriei muzicale. Acest parcurs include şi relaţia cu una dintre persoanele cele mai importante şi mai influente din viaţa artistului - soţia sa, Priscilla Presley, interpretată de Olivia DeJonge.



Pe Croazetă vor fi prezenţi atît Baz Luhrmann, cît şi cei trei protagonişti ai filmului, au informat organizatorii festivalului, fără să precizeze ziua în care va fi proiectat filmul "Elvis".



"Elvis" va avea premiera în Statele Unite pe 24 iunie, iar în restul lumii începînd din 22 iunie.



Buzz Luhrmann, în vîrstă de 59 de ani, a marcat istoria Festivalului de la Cannes, fiind singurul regizor din lume care a prezentat două dintre filmele sale în deschiderea evenimentului: "Moulin Rouge!", selectat în competiţia oficială din 2001, şi "The Great Gatsby", proiectat în afara competiţiei, în 2013.



Cineastul australian a prezentat la Cannes în 1992 şi filmul său de debut, "Strictly Ballroom", în secţiunea Un Certain Regard.



Organizatorii Festivalului de la Cannes vor anunţa filmele din selecţia oficială în data de 14 aprilie. Deocamdată nu au fost anunţaţi membrii juriului şi nici titlul filmului care va deschide festivalul din acest an.



Un alt film care va fi proiectat în premieră mondială la Cannes este "Top Gun: Maverick", mult aşteptata continuare a peliculei "Top Gun" din 1986, care îl are din nou ca protagonist pe actorul american Tom Cruise, căruia organizatorii festivalului îi vor aduce un omagiu special pentru întreaga carieră.