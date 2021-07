Cum să păstrezi bronzul pe un timp îndelungat

Fiecare femeie visează la un bronz uniform și frumos cînd pleacă la mare. Însă la întoarcere bronzul începe să iasă. Cum să păstrăm bronzul cît mai mult timp? În continuare urmează cîteva sfaturi pentru a menține un bronz frumos pe piele cît mai mult timp.

Exsistă cîteva reguli pentru ca bronzul să vă bucure pe o perioadă îndelungată:

• Bronzați-vă la umbră. Pentru a vă proteja pielea, evitaţi razele directe ale soarelui şi bronzaţi-vă în locuri umbrite. Însă în așa mod va fi necesar de mai mult timp.

• Fiecare piele are deosebirile sale, o piele mai întunecate se bronzează mai repede şi culoarea rămîne pentru mai timp. Tenul deschis trebuie să se pregătească din timp pentru sezonul de bronzat. Pregătirea trebuie începută cu proceduri de apă: băi, saune, băi cu sare de mare.

• Folosiţi produse cosmetice special, aveţi grijă de hidratarea pielii. Pentru păstrarea bronzului după revenirea de la mare trebuie să folosiţi produse cosmetice speciale înainte şi după şedinţele de soare.

• Evitaţi produsele cu efecte de înălbire cum ar fi măști, creme cu efect de înălbire. Renunţaţi pentru un timp la astfel de produse, pentru a nu dăuna bronzului. Aceasta se referă şi la produsele lactate acide, castraveţi, lămîie, care au şi ele efecte de înălbire

Să păstrezi bronzul este posibil și în mijloace casnice.

Bronzul de mare poate fi păstrat şi cu ajutorul produselor vegetale. Vă prezentăm în continuare cîteva reţete populare:

• Frecţii ale pielii. Pentru frecţii puteţi folosi cacao, cafea sau ceai. Acestea vor permite păstrarea culorii aurii a pielii. În plus, ceaiul contribuie la îngustarea porilor, precum şi la hidratarea epidermei.

• Mască de morcovi. Morcovul dat printr-o răzătoare mică şi amestecat cu o lingură de ulei de măsline se aplică pe faţă. După 20 de minute masca se spală. Nu se recomandă aplicarea unei astfel de măşti pe pielea deschisă la culoare, aceasta se poate îngălbeni.

• Scrub de cafea. După ce aţi pregătit cafeaua, aplicaţi zaţul pe faţă sub formă de mască.

• Mască de roşii. Aceasta este destinată pentru menţinerea nuanţei de ciocolată a pielii. Mod de preparare: striviţi cîteva roşii coapte, adăugaţi puţin ulei de măsline şi brînză grasă. Masca de roşii se aplică pe tot corpul pentru 20 de minute, apoi se clăteşte cu apă.

Alimentaţia sănătoasă la fel ajuta la păstrarea bronzului. În primul rînd, în timpul concediului trebuie să beţi mai multă apă. sînt benefice şi alimentele care conţin grăsimi: somon, sardine, ton, precum şi uleiuri vegetale.

Un meniu bogat în vitaminele A, C, E contribuie şi el la păstrarea bronzului. Vitamina A, sau betacarotenul, contribuie la stimularea producerii de melanină. Aceasta, la rîndul ei, activează şi fixează bronzul. O cantitate mare de vitamina A este conţinută în morcov, spanac, piersici, caise.

Vitamina C o putem găsi în legume, fructe, roşii, coacăză neagră, ardei, căpşuni, citrice. Le puteţi consuma în stare crudă sau sub formă de suc.

Laptele, spanacul, gălbenuşul, morcovul, ficatul de vită, roşiile, caşcavalurile conţin vitamina A, care este asimilat în combinaţie cu grăsimile. Legumele proaspete, migdalele, uleiurile vegetale – de porumb, floarea-soarelui – conţin vitamina E.

Solarul și produsele autobronzante la fel pot să mențină pielea ciocolatie. Autobronzantele trebuie să fie scumpe şi de calitate, pentru a evita apariţia petelor şi bronzul neuniform.

Însă aici apare o altă întrebare: cum păstrăm bronzul după solar? În acest caz trebuie să folosiţi produse cosmetice prolongatoare şi fixatoare. Ele se aplică după vizitarea solarului pentru fixarea bronzului. Aceste produse conţin complexe hidratante, care tonifică şi regenerează epiderma, avînd efect de întinerire, dar şi conferă pielii strălucire.