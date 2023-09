Copiii revin la scrisul de mînă, în școlile din Suedia

Unele școli au decis să renunțe la folosirea tabletelor electronice în timpul orelor, și reintroduc manualele școlare clasice, deoarece profesorii se tem că noile tehnologii le afectează elevilor procesul de învățare.

Deși țara are o rată de alfabetizare mare în comparație cu alte țări europene, statisticile autorităților de acolo arată o creștere a procentului elevilor, care au dificultăți în a citi, lucru pus pe seama digitalizării din ultimii ani, transmite Noi.md cu referire la stirileprotv.ro.

Majoritatea elevilor s-au reîntors în bănci. Printre ei, și copiii dintr-o școală primară, aflată în centrul orașului Stockholm. La ore, se pune, mai nou, accentul pe scrisul de mînă și ora de lectură. Un lucru normal, ar spune mulți, dar în Suedia, această activitate era pînă de curînd o raritate.

Asta pentru că, din 2017, țara a adoptat o strategie care punea accent pe utilizarea computerelor și tabletelor electronice în sălile de clasă. Dar, potrivit ministrului suedez al Educației, între timp, s-a produs „o digitalizare exagerată” a școlii. Drept urmare, nivelul de lectură al elevilor a scăzut și, mai mult, un număr semnificativ de copii sub zece ani au dificultăți în a citi sau a scrie. Unii dintre ei sînt conștienți de pericole.

Catarina Branelius, profesoară: „Consider că elevii care au sub zece ani nu ar trebui să folosească tabletele electronice pentru a scrie texte, deoarece elevii au nevoie de timp pentru a-și dezvolta scrisul de mînă. În plus, consider că legătura dintre creier și mînă, atunci cînd îți dezvolți scrisul de mînă, are și alte beneficii, îți îmbunătățește chiar și cititul”.

Un studiu al Agenției Suedeze pentru Educație a arătat faptul că elevii care citesc un text dintr-o carte clasică, reușesc să sublinieze mai bine ideile principale, își amintesc mai multe detalii și dau dovadă de o mai bună înțelegere a ceea ce citesc.

Așa că, anul acesta, guvernul de la Stockholm a alocat aproape 60 de milioane de euro pentru achiziția de cărți noi, iar în următorii doi ani vor fi investite alte 40 de milioane de euro.

Fiecare elev va trebui să aibă cîte un manual pentru fiecare materie, iar programa școlară va fi regîndită cu privire la numărul de ore pe care copiii îl vor petrece pe tablete.

Și asta pentru că unele voci insistă pe utilizarea noilor tehnologii la orele de curs.

Suedia este una dintre cele mai avansate țări în ceea ce privește digitalizarea. La fel este și Olanda, dar și acolo autoritățile au decis să interzică dispozitivele electronice în sălile de clasă.