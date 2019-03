Cele mai sănătoase fructe în timpul sarcinii și ce vitamine conțin

Dincolo de analizele care trebuie făcute permanent, de atenția deosebită la toate schimbările, este foarte important ca viitoarele mămici să consume alimente sănătoase.

Printre cele mai bune alimente recomandate graviduțelor se află fructele și legumele. Dintre acestea, însă, nu toate sînt sănătoase, ba dimpotrivă. Așa că am pregătit pentru voi o listă cu cele mai bune fructe recomandate în sarcină:Caise:- Bogate în vitamina A, C și E- Conțin calciu- Fier- Potasiu- Beta caroten- Fosfor- SiliconToate acestea contribuie la creșterea și dezvoltarea normală a copilului. Fierul previne anemia, iar calciul ajută oasele și dinții să crească puternici.sînt o sursă excelentă de:- Acid folic- Vitamina C- ApăPortocalele sînt fructele care asigură o bună hidratare, iar vitamina C luptă împotriva distrugerii celulelor și susține absorbția de fier. Pe de altă parte, acidul folic (sau vitamina B9) ajută la formarea și regenerarea celulelor din organism și este de o importanță crucială în primele săptămîni de la concepția fătului: contribuie la dezvoltarea corespunzătoare a creierului și măduvei spinării.– este fructul bogat în Vitamina A și C. O ceșcuță de mango pisat asigură 100 % din doza zilnică recomandată de vitamina C și mai mult de o treime din doza zilnică de vitamina A. Bebelușul cu deficit de vitamina A prezintă un risc crescut de a avea un sistem imunitar slăbit, precum și de complicații postnatale, cum ar fi infecții respiratorii– sînt foarte bogate în nutrienți: fibre, potasiu și acid folic. Fibrele sînt extrem de bune în sarcină, ținînd deoparte constipația (problemă cu care femeile se confruntă frecvent, în perioada sarcinii). De asemenea, potasiul este benefic pentru sănătatea inimii bebelușului și a mamei, stimulînd și regenerarea celulară.– Rodia este fructul femeilor însărcinate, oferind o mulțime de beneficii și proprietăți: vitamina K, calciu, acid folic, fier, proteine și fibre. Nutrienții oferiți de rodie sînt o sursa importantă de energie. Mai mult, există studii și cercetări care arată că femeile însărcinate care consumă constant suc de rodie au un travaliu mai scurt și o naștere mult mai ușoară.– reprezintă o sursă importantă de vitamina C, E, K, acizi grași monosaturați, fibre, vitamina B și potasiu. Avocado conține grăsimi sănătoase, eficiente în dezvoltarea tubului neuronal al al copilului.– conțin un nivel ridicat de vitamina C, potasiu, vitamina B 6 și fibre. Mai mult, în primul trimestru vitamina B 6 luptă cu stările de vomă, iar fructul este bun în lupta cu constipația.– conțin vitamina C și K, acid folic, antioxidanți, fibre, acid organic și pectine.– o sursă nemaipomenită de vitamina C, carbohidrați sănătoși, antioxidanți și fibre.– Bogate în vitaminele A și C, fibre și potasiu.– Sursă de fibre, minerale și vitamine și energie.