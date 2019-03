Ceaiul de afine beneficii pentru un organism sănătos

Ceaiul de afine oferă o serie de beneficii excelente pentru sănătate, inclusiv capacitatea de a proteja împotriva cancerului, de a întări sănătatea inimii sau de a stimula sistemul imunitar.

Află mai multe despre beneficiile sale.Ceaiul de afine mai are rolul de a preveni degenerarea maculară, de a îmbunătăți funcția cognitivă, de a reduce riscul de diabet și de a crește sănătatea renală.Există foarte puține efecte secundare asupra ceaiului de afine, deoarece alergiile la această plantă sînt rare.Ele pot apărea stomac și pot provoca diaree dacă ceaiul este consumat în cantități excesive.Despre ceaiul de afineCeaiul de afine se obține prin uscarea frunzelor arbustului de afine.Aceste frunze au antioxidanți și substanțe nutritive, la fel ca și fructele de afine.Afinele au devenit unele dintre cele mai căutate fructe în ultimele decenii, după ce s-a descoperit că au un puternic potențial antioxidant și pot avea un efect pozitiv puternic asupra sănătății generale.Afinele sînt originare din America de Nord, dar au fost introduse în Europa cu aproape un secol în urmă și pot fi găsite acum în majoritatea părților lumii.Cea mai comună specie este Vaccinium cyanococcus, iar majoritatea beneficiilor sale pentru sănătate sînt derivate din concentrațiile ridicate de antociani, compuși polifenolici și alți fitonutrienți, precum și vitamina A, C, B și K, potasiu, mangan, zinc și fier.Consumul de ceai de afine este o alegere înțeleaptă pentru oricine se confruntă cu– simptome de cataractă– imunitate scăzută– demență, Alzheimer– diabet– infecții ale rinichilor– colesterol ridicat– hipertensiune arterială– osteoporoză– metabolism scăzut– deficiențe nutritive– anemie– diferite tipuri de cancer.Ceaiul din afine poate da un impuls sistemului cardiovascular într-o serie de moduri, începînd cu conținutul de potasiu, care poate actiona ca un vasodilatator.El mai reduce tensiunea arterială și riscul de ateroscleroză, accident vascular cerebral și atac de cord.În al doilea rînd, s-a dovedit că concentrația mare de proantocianine din ceaiul de afine reduce riscul de apariție a bolilor de inimă.Antioxidanții găsiți în acest ceai de fructe puternic pot afecta în mod semnificativ funcția cognitivă prin prevenirea stresului oxidativ și a depunerii plăcilor în creier.Această încetinire a conexiunilor neuronale este ceea ce duce la boala Alzheimer, demență și alte boli neurodegenerative, iar compușii activi din afine vă pot ajuta să vă protejați de asta.Acidul galic este un antioxidant natural din afine care poate reduce inflamația în organism, inclusiv în stomac.Ajută la reechilibrarea nivelurilor bacteriene din intestin, poate optimiza digestia, reduce disconfortul, cramperea și balonarea și poate ușura simptomele de constipație și diaree.Sistemul nostru imunitar poate fi susținut atît de vitamina C, cît și de antocianii din ceaiul de afine.Vitamina C stimulează producerea de celule albe din sînge și acționează ca un antioxidant, în timp ce antocianii vor căuta radicalii liberi și îi vor neutraliza înainte ca aceștia să poată determina mutația celulelor sau apoptoza.Vitamina A găsită în ceaiul de afine înseamnă că această băutură pe bază de plante vă poate ajuta să vă protejați și să vă consolidați vederea.Această vitamină este cunoscută ca un bun antioxidant, în special în apărarea împotriva degenerescenței maculare în retină și încetinirea declanșării cataractei.Doi acizi găsiți în acest ceai, acizi elagici și hipurici, ajută la detoxifierea pereților vezicii urinare prin creșterea acidității urinei.Mai mult, aceste componente active ale ceaiului de afine pot reduce nivelul de oxalați din organism, ceea ce poate duce la pietre la rinichi.Ceaiul de afine este cunoscut pentru scăderea nivelului zahărului din sînge prin optimizarea funcției pancreasului, creșterea secreției de insulină și îmbunătățirea rezistenței la insulină în organism.Pentru cei care suferă de diabet sau cu risc crescut de a dezvolta această afecțiune, acest ceai delicios funcționează atît ca măsură preventivă, cît și ca tratament regulator!În unele studii, consumul de ceai de afine a fost asociat pozitiv cu creșterea densității osoase și cu un risc mai scăzut de apariție a osteoporozei.Deși conținutul de minerale nu este uriaș în frunzele de afine, sînt suficiente pentru a vă oferi corpului un impuls sănătos în aportul de minerale, păstrînd oasele puternice în timp ce îmbătrîniți.Fierul este prezent în ceaiul de afine, la fel ca și calciul, care poate îmbunătăți absorbția fierului de către sistemul digestiv.Fierul este, de asemenea, o componentă cheie a celulelor roșii din sînge, ceea ce înseamnă o oxigenare mai mare a extremităților corpului și a țesuturilor care necesită reparații sau regenerări.Îmbunătățirea circulației poate, de asemenea, să crească nivelul de energie și să prevină simptomele anemiei.Afinele au devenit cunoscute ca super-alimentate din cauza efectului lor aparent asupra cancerului.Acest lucru se datorează, în mare parte, antocianilor găsiți în aceste fructe de pădure (și frunzele care fac acest ceai).Prin folosirea regulată a ceaiului de afine, acidul galic și alți antioxidanți din acest ceai vă pot reduce în mod considerabil riscul de cancer de colon, prostată, sîn, plămîni și de col uterin.