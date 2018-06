Alergie sau răceală? Iată cum sa-ți dai seama

Stii diferenta dintre raceala si alergii? Esti sigur?

Este usor sa faci confuzie intre ele. O spune chiar Paul Ehrlich, profesor de pediatrie la Universitatea New York. Ehrlich a fost multi ani specialist in alergii si cu toate acestea cunostintele sale medicale au primit o lovitura crunta, cand el desi el credea ca este racit s-a dovedit a fi alergie. „Imi curgea nasul de cateva zile cand unul dintre pacientii mei mi-a aruncat o privire a exclamat <Oh, si dvs aveti o alergie>", a povestit Ehrlich.

Pana atunci el nu se confruntase niciodata cu o alergie, insa dupa ce a fost controlat de un alt medic s-a dovedit ca pacientul sau avea dreptate. „Am descoperit ca eram alergic la mesteacan, care era inflorit in acea perioada", a adaugat medicul.

Raceala este o infectie cauzata de un virus. Alergiile sunt reactiile sistemului tau imunitar la o anumita substanta, ca de exemplu polen sau la parul animalelor de companie. Pentru ca raceala si alergiile au simtome asemanatoare precum curgerea nasului sau stranut multe persoane sunt zapacite. Daca stii exact de ce suferi vei lua tratamentul corespunzator si, prin urmare, te vei insanatosi mai repede.

Este probabil alergie daca:

Mucusul este limpede sau apos

Si ramane limpede in loc sa devina gros sau sa se decoloreze asa cum se intampla in cazul racelii, spune Michael Benninger, medic ORL-ist la Cleveland Clinic.

Iti curg ochii

Rar se intampla ca atunci cand esti racit sa iti curga ochii.

Simptomele raman la fel

„Alergiile se simt intense pentru primele doua zile, insa s-ar putea ca simptomele sa ramana neschimbate si in zilele urmatoare", accentueaza Benninger.

Stranuti mai mult de o saptamana

O raceala dureaza, de obicei, 7-10 zile insa alergiile se intind pe cateva saptamani.

Simptomele apar doar in numite situatii

Stranuti in fiecare primavara sau toamna? Sunt perioadele obisnuite pentru alergii. (Gripa si raceala apar la finalul toamnei si inceputul iernii). Sau te simti mizerabil numai in anumite locuri – ca de exemplu intr-o casa cu o pisica.

Este, probabil, raceala daca:

Tusesti, ai putina febra, dureri de cap si dureri in corp

Exista peste 200 de virusi de raceala care cauzeaza diverse simptome. Chiar si asa tusea, febra si durerile nu se vad la alergii. Cu o singura exceptie: atunci cand suferi si de astm.

Simptomele se schimba in fiecare zi

Totul incepe cu un nas infundat si cu o febra, urmate apoi de un gat inflamat, mai apoi apare tusea sau dureri ale sinusurilor.

Mucusul devine galben, verde sau gros

Pe masura ce leucocitele lupta impotriva virusilor, coloreaza mucusul si il ingroasa.

Suna medicul daca:

Crezi ca ai o alergie

Vorbeste cu medicul de familie despre tratamente. Ti-ar putea recomanda anumite teste. Daca stii ca esti alergic si la ce esti alergic este mai usor sa eviti sau sa te pregatesti pentru situatia in care te vei expune.

Mergi de urgenta la medic daca ai probleme cu respiratia, ai pielea rosie sau gura este umflata. Pot fi semnele unei reactii alergice severe si ai putea avea nevoie de urgenta de ajutor medical.

Ai febra peste 38 grade Celsius

Ar putea indica o raceala sau o alta infectie. S-ar putea sa ai nevoie de medicamente.

Simptomele racelii se inrautatesc si nici dupa 10 zile nu te vindeci

Daca te simti din ce in ce mai rau, ca de exemplu nu mai poti inghiti absolut nimic din cauza durerii infernale pe care o simti in gat mergi rapid la medic. S-ar putea sa te confrunti cu o problema mai mare ca de exemplu pneumonie.