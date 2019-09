În centrul Capitalei va fi organizat un flashmob

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită astăzi, 10 septembrie, la un flashmob organizat cu prilejul Zilei Mondiale pentru Prevenirea Suicidului.

Evenimentul se va desfășura cu genericul „Să ne unim eforturile pentru prevenirea suicidului!”(Working Together to Prevent Suicide), cu începere de la ora 11:00, în faţa Blocului didactic central (bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 165), transmite zdg.md. La flashmob vor participa circa 40 de studenţi, care vor transmite publicului mesaje de conştientizare a gravităţii acestei probleme de sănătate publică.Potrivit Asociaţiei Internaţionale pentru Prevenirea Suicidului, peste 800 de mii de persoane se sinucid în fiecare an. Prevenirea suicidului este o provocare universală, deoarece se află printre primele 20 de cauze de mortalitate la nivel global, iar numărul tentativelor de suicid este de aproape 25 de ori mai mare.În Republica Moldova, în anul 2018, au fost înregistrate 489 cazuri de suicid. După criteriul de vîrstă al victimelor suicidului sau a tentativelor de suicid, în majoritatea cazurilor sînt implicaţi copii cu vîrste între 13-16 ani.Anual, la 10 septembrie, este marcată Ziua Mondială pentru Prevenirea Suicidului (World Suicide Prevention Day). Această acţiune a fost lansată, în anul 2003, de către Asociația Internațională pentru Prevenirea Suicidului în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a atrage atenția asupra suicidului – una dintre cele mai frecvente cauze de mortalitate prematură. OMS recunoaște că suicidul reprezintă o prioritate a sănătății publice și își propune ca, pînă în anul 2020, să atingă obiectivul global de reducere a ratei de suicid cu 10%.