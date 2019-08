În Chișinău se va desfășura prima ediție a festivalului ”Dac Film Fest”

Prima ediție a Festivalului de Film “Dac Film Fest” a început aseară în Capitală! Timp de cinci zile, în cadrul evenimentului , spectatorii au ocazia să vadă peste 40 de producții locale şi străine, scrie Noi.md.

Prima ediție a festivalului a debutat cu premiera musicalului „Gentelmen's choice” în regia lui Igor Levodeanschi după care a fost proiectat filmul de scurt metraj „Paparuda”, în regia Luciei Lupu.Organizatorii susțin că festivalul are drept scop promovarea cinematografiei moldovenești şi speră că acesta va deveni o tradiţie.„Da neapărat, vrem să îl facem an de an. Anul acesta, filmele moldovenești sînt fără de concurs, dar de anul viitor neapărat vrem să facem o comisie de selecție, vrem să facem un trofeu, vrem să oferim premii ca și toate celelalte festivaluri”, a spus organizatorulul evenimentului Sergiu Pascaru.Festivalul Dac Film Fest se desfăşoară în centrul cultural Artcor.Mai jos vedeți programul Festivalului de Film “Dac Film Fest” :