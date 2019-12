Experţii sînt şocaţi de ce au găsit sub un gheţar din Antarctica

Cel mai adînc punct al Pămîntului a fost găsit ascuns sub un ghețar din Antarctica. Canionul de gheață atinge 3.5 km sub nivelul mării.Oamenii de știință au descoperit prăpastia îngropată în timp ce au creat o nouă hartă a munților, văilor și canioanelor acoperite de gheața Antarcticii. Caracteristicile sale ar putea fi esențiale pentru înțelegerea modului în care continentul înghețat se poate schimba în viitor.„Acesta este, fără îndoială, cel mai precis portret cu ceea ce se află sub stratul de gheață al Antarcticii”, a spus pentru BBC omul de știință care a condus proiectul, Mathieu Morlighem. Sub straturile sale groase de gheață se află un continent ascuns, cu dealuri și canioane ca oricare alt continent. Pentru a atinge un vîrf în acest peisaj misterios, oamenii de știință au creat o nouă hartă, denumită BedMachine Antarctica .Experții au spus că harta i-ar putea ajuta să identifice ce cauzează retragerea ghețarilor„Mărind imaginile în anumite sectoare ale Antarcticii, găsești detalii esențiale, precum denivelări și goluri sub gheață”, a spus Mathieu Morlighem. Printre alte descoperiri, harta a depistat un canion nedescoperit în Antarctica de Est, sub ghețarul Denman. La 2,5 km adîncime, canionul înghețat este cel mai adînc punct de pe pământul continental.Topirea accelerată a gheţarilor din Antarctica a oferit informaţii noi despre relieful acestei zoneCercetătorii au aflat astfel că sub gheţari se află văi foarte adînci. Gheţarii de aici sunt responsabili cu 10% din creşterea nivelului mărilor, iar specialiştii au considerat că rata de topire va încetini, pe măsură ce gheţarii se vor retrage în fiorduri. Existenţa acestor văi, multe din ele ajungând chiar cu mult sub nivelul mării, creşte riscul topirii accelerate. Deşi nu pot estima exact care este riscul, experţii au declarat că aproximativ jumătate din gheţari sunt în pericol de topire (60 din 123).