Victorie după o pauză de cinci ani! Tricolorii au învins echipa San Marino

Echipa naţională de fotbal a Republicii Moldova a cîştigat cu 2-0 partida de la Chişinău cu reprezentativa statului San Marino într-o partidă din Liga Națiunilor. "Tricolorii" au dominat autoritar în mare parte a jocului, dar au deschis scorul abia în minutul 31 prin Radu Gînsari.

În debutul reprizei secunde Veaceslav Posmac a reluat cu capul balonul în poartă, însă arbitrul a considerat că a fost comis un fault în atac. Echipa noastră a închis tabela în minutul 67, după un atac prelungit, finalizat cu sînge rece de același Radu Gînsari."Am dorit repede să marcăm şi poate greşeam multe pase simple. Este bine că am marcat în prima repriză şi în a doua repriză ne-a fost un pic mai uşor. Bine că pînă la urmă am luat cele 3 puncte.

Este bine pentru noi, pentru încrederea noastră", a declarat Radu Gînsari, atacant.Trupa lui Alexandru Spiridon a obţinut prima victorie în meciurile oficiale după o pauză de 5 ani. "A fost foarte greu să deschizi o apărare de 6 linii, plus trei fundaşi şi atacant. Am creat multe ocazii. Din păcate, nu le-am fructificat pe toate. La moment nu am analizat detaliat meciul, însă sînt bucuros că am obţinut victoria. Acesta e principalul", a subliniat Alexandru Spiridon, selecţioner Republica Moldova.

"Nu am avut cea mai bună prestaţie, însă pînă la urmă a fost importantă victoria. Totuşi, nu am cîştigat timp de 5 ani în meciurile oficiale, dacă nu greşesc. Asta psihologic apasă asupra echipei", a precizat Alexandru Epureanu, căpitanul echipei Republicii Moldova."Cred că a fost o pregătire corectă, faţă de meci am avut o atitudine serioasă, pentru că ştiam că va fi un adversar greu de bătut. Trebuie să recunoaştem ca pentru noi nu există niciun adversar uşor", a declarat Artur Ioniţă, mijlocaş."Ei se apără cu tot '11'-le, de acea trebuie să fim mai calmi şi să găsim spaţii libere. Un pic ne grăbeam, vroiam să marcăm mai repede, dar este bine că am marcat şi am cîştigat", a menţionat Alexandru Gaţcan, mijlocaş.În celălaltă partidă a grupei a 2-a a Ligii D, la Minsk, Belarusul s-a impus cu 1-0 în faţa Luxemburgului. După 3 etape disputate, belaruşii conduc clasamentul grupei cu 7 puncte acumulate.

Urmează Luxemburgul cu 6 puncte și, pe poziţia a treia, reprezentativa ţării noastre, cu 4 puncte. Luni, 15 octombrie, "tricolorii" vor fi găzduiți la Minsk, de ”naționala” statului Belarus. Partida va putea fi urmărită în transmisiune directă la CANAL 3, cu începere de la ora 21 şi 45 de minute.