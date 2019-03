Primele declarații făcute de Oliver Giroud şi Alexandru Spiridon după meciul Moldova-Franța

Reprezentativa Republicii Moldova a pierdut clar meciul cu campioana mondială de fotbal, echipa Franţei, scor 1-4, din preliminariile Campionatului European din 2020.

”Tricolorii” au rezistat doar 23 de minute în partida de pe stadionul Zimbru fără să încaseze gol. Griezmann a deschis scorul cu un șut din volé. Peste doar 3 minute, Varane a dublat avantajul "cocoşilor galici", cu o lovitură de cap.Pînă la pauză, Giroud a marcat pentru 0-3. "Am jucat bine, am încercat să urcăm cît mai des în atac, să facem presing. N-am lăsat adversarul să-şi facă jocul. Totodată am încercat să recuperăm de fiecare dată balonul şi să ne creăm cît mai multe ocazii de gol. Per total, am avut o primă repriză bună. În partea a două lucrurile s-au schimbat un pic, am lăsat spaţii. Dar, oricum, totul era decis după prima repriză", a spus atacantul echipei naţionale a Franţei, Oliver Giroud.În repriza secundă, echipa franceză a jucat mai relaxat şi a marcat doar o dată, prin Mbappe, în minutul 87. Imediat, reprezentativa Republicii Moldova a reuşit să înscrie mult-aşteptatul gol de onoare. Vladimir Ambros a marcat din marginea careului mic. A fost primul său gol în tricoul echipei naţionale."Un gol foarte important pentru mine. Cred că şi pentru echipă - la fel, deoarece nu cred că se aştepta cineva că putem marca gol campioanei mondiale", a spus atacantul R. Moldova, Vladimir Ambros."sînt bucuros că Moldova a reuşit să înscrie, în special pentru publicul de aici. Cînd am ajuns în Moldova am priceput că oamenilor de aici le place fotbalul. Este o plăcere pentru ei, dar poate nu şi pentru mine. Pentru că nu prea aş fi vrut să încasăm gol. Dar aceasta este recompensa pentru efortul pe care l-au depus pe parcursul acestei partide", a spus selecționerul Franței, Didier Deschamps.10 din cei 11 titulari ai naţionalei Franţei din meciul de aseară au jucat din primele minute şi în finala Campionatului Mondial din vara anului trecut."Am jucat contra unor monştri. Nici nu se discuta: cea mai bună echipă din lume la moment. Am marcat şi un gol, dar jocul pe care l-am prestat nu este unul de la care poti sa primeşti plăcere", a spus selecţionerul Republicii Moldova, Alexandru Spiridon.Amintim că fundaţia "Edelwiss" a anunţat, înainte de meci, că va oferi un premiu generos fotbalistului care va marca în poarta campionilor şi asta pentru că susţine sportul şi performanţele.Reprezentativa țării noastre va juca următorul meci din preliminarii pe terenul echipei Turciei, pe 25 martie. Partida va fi transmisă în direct de CANAL 3, cu începere de la ora 19:00.