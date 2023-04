Wolf Messing a prezis soarta Svetlanei Paikova-Burghiu

Iacob Burghiu a intrat în istorie ca scriitor, scenarist, regizor, actor. Personalitate talentată, natură carismatică, aspect atrăgător. El a fost și soțul cîntăreței de operă, Svetlana Paikova-Burghiu.

Generația mai în vîrstă își amintește de minunatele filme "Крутизна "(în el Burghiu a participat în calitate de scenarist), "Casă pentru Serafim", "Nu crede strigătului păsării de noapte", "Fii fericită, Iulia!" cu Irina Proklova și Mihai Volontir, piesele sale de teatru "Alexandru Lăpușneanu" și "Cutremurul". În palmaresul său creativ el deține nouă filme documentare și zeci de colecții de poezii și proză, transmite vedomosti.md

Nu în zadar se spune: omul talentat este talentat în toate. Și talentul său a fost apreciat încă în timpul vieții sale: titlul de artist emerit, medalia "Mihai Eminescu". În timp ce Svetlana, soția sa, una dintre cele mai mari cîntărețe de operă ale Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, al cărei talent a strălucit și pe scena rusească, și pe multe scene internaționale, așa și a rămas fără titluri și distincții.

Între Teatrul Bolșoi și marea dragoste, ea a ales dragostea

Absolventă a GITIS și deținătoarea unei voci unice de mezzo-soprano - "voce de argint" - așa cum o numea vedeta de operă Irina Arhipova - Svetlana Paikova-Burghiu a cîntat pe scena Teatrului Bolșoi, care era gata să-o primească în colectivul său, a făcut stagiul la La Scala din Milano, a evoluat pe scenele de operă ale celor mai mari teatre din fosta URSS, în Germania, Finlanda, Italia. Svetlana avea un viitor extraordinar, dar a renunțat benevol la el.

Soțul ei a murit în 2003, ea a mai trăit 17 ani - dar niciodată, chiar și în cele mai amare momente din viața sa, nu a regretat alegerea făcută. Ea a regretat un singur lucru: că nu și-a putut convinge iubitul să rămînă la Moscova, unde au petrecut cei mai fericiți ani de studenție și unde, probabil, îl aștepta un viitor la fel de frumos.

Salut, Chișinău!

Soarta a unit inimile Svetlanei Baikova și a lui Iacob Burghiu la sfîrșitul anilor '60. La acea vreme, poeții – Emil Loteanu , Anatol Codru Nicolae Esinencu , Valeriu Gajiu și mulți tineri scriitori – visau la cinema, ei învățau la Moscova la VGIK. Acolo învăța și Iacob Burghiu. Moscova pregătea pentru tinerele talente un viitor frumos în patria lor. Ei căpătau abilități, comunicau cu colegii din alte universități de creație.

Așa a avut loc întîlnirea între Iacob Burghiu cu superba tînără rusă, Svetlana Paikova, care studia, la acea vreme, la GITIS.

Blonda care înnebunea pe mulți și tînărul la fel de impunător, au creat un cuplu de invidiat. Astfel, cîntăreața rusă a devenit solista Teatrului de Operă și Balet din Moldova.

Calea anevoioasă

Într-unul dintre interviurile sale, Svetlana a spus: "De cînd mă țin minte eu cînt. Toată lumea mi-a admirat vocea. După școală, am mers să mă înscriu la Conservatorul din Novosibirsk la Facultatea de vocal. Acolo, șeful catedrei, Arkanov, mi-a propus să mă înscriu nu în grupul principal al conservatorului, dar în școala de pe lîngă conservator, ceea ce era inacceptabil pentru mine. Am venit acasă, i-am spus mamei că voi lucra la fabrică... și m-am dus să mă înscriu la Universitatea din Krasnoiarsk la Facultatea de limbi străine, dar nu mi-a ajuns un punct și jumătate. Cu aceste note, am fost primită la Facultatea de Istorie și Filologie. Dar chiar și acolo am reușit să mă ocup sîrguincios cu vocalul. Cîntam la toate întîlnirile și concertele".

Trei ani de studii au fost destui pentru a înțelege greșeala și a avea curajul s-o corecteze. Svetlana decide să-și încerce norocul în actorie. Participă la un concurs de creație, trece cu succes examenul. Și iată că este deja studentă la Institutul de Stat de Arte Teatrale ”A.V. Lunacearski”, clasa profesorului G. Aden, Facultatea de Arte Teatrale.

Predicția lui Wolf Messing

Determinarea cu care Svetlana își distrugea planurile îi uimea pe mulți. Dar fata avea convingerea că merge pe drumul cel bun.

Această convingere a fost întărită de celebrul telepat și prezicător Wolf Messing, pe care l-a cunoscut la Krasnoiarsk. În timpul discursului său, Svetlana s-a aventurat să participe la experimentul propus: și-a ascuns inelul. Ținînd-o de mînă, Messing l-a găsit. Și a reușit să-i șoptească că o așteaptă un viitor de cîntăreață.

Și ateista Paikova a crezut brusc în această predicție.

Nu numai operă

Svetlana Burghiu a debutat ca solistă a Teatrului de Operă și Balet din Moldova în 1970. S-a afirmat drept o actriță uimitoare și originală. Acest lucru i-a oferit ocazia în 1974-1977 de a face stagiunea la Teatrul Bolșoi. A participat la spectacolele: "Evghenii Oneghin" de P. Ceaikovski; "А зори здесь тихие" de K. Molceanov; "Rigoleto" de J. Verdi. Apoi, doi ani de stagiune la La Scala.

Svetlana se întoarce la Chișinău, cîntă, susține concerte solo, organizează ateliere în Moldova și în străinătate. În Phenian, ea devine cîștigătoarea unui concurs internațional.

Din bagajul creativ al Svetlana Paikova fac parte roluri în 22 de opere, printre care Carmen de J. Bizet, Mother Courage de S. Cortez, Пиковая дама, Iolanta și Чародейка de P. Ceaikovski și multe altele. Talentul ei de actriță este multilateral. În turnee, interpretează arii, romanțe, cîntece ale compozitorilor sovietici. Predă lecții de vocal la Colegiul republican de muzică ”Șt. Neaga”. După pensionare, lucrează la Teatrul de stat pentru tineret "De pe strada Trandafirilor".

Dar cum fără limba moldovenească?

Cîntăreața a fost întrebată odată dacă vrea să joace într-un film. "În film? Niciodată. Întotdeauna am fost interesată doar de operă". Dar în studenție, Svetlana a lucrat cu jumătate de normă la sonorizarea filmelor muzicale.

"Am fost adesea invitați să ne filmăm în filme. Mihalkov filma "Я шагаю по Москве”. Tariverdiev m-a invitat să mă filmez în povestea muzicală teatralizată "Король-олень". Am refuzat, acceptînd doar să înregistrez parțial aranjamentul muzical".

Chiar și fiind căsătorită cu un regizor de film, nu a vrut să joace în filme. Deși avea un mare talent actoricesc. Iar în viață era "frumoasă și curajoasă”. Au existat oare în viața lor cu Burghiu momente de gelozie, certuri și cum au reușit să conviețuiască două personalități extraordinare? "Noi nu reușeam că conviețuim. Iakov era la filmări, eu - la repetiții, spectacole, turnee. Reușeam să ne fie dor...”.

Dar a existat o perioadă în care Svetlana evolua cu o orchestră și un ansamblu trio. Avea cîte zece concerte pe zi, obosea foarte mult. Era chiar înainte de perestroika, cînd trebuia să supraviețuiești. A cîntat în limba moldovenească?. "Desigur, pentru că aceasta este a doua mea limbă maternă!”. Dar ea a rămas pentru unii colegi drept o "rusoaică".

În acea perioadă, pe motive naționale, se destrămau chiar și cele mai puternice familii. "Eu și Iakov nu atrăgeam atenție la problemele pe care ni le creau unii colegi", a spus ea. "Foarte mult ne-a ajutat mama mea din Krasnoiarsk, mai ales cînd ambii am rămas fără muncă, iar familia din cinci persoane trebuia hrănită".

Mai mult decît o distincție

Odată cu prăbușirea URSS, a fost întrruptă și finanțarea studioului de film ”Moldova-Film”. Regizorii au rămas fără muncă. Iacov Burghiu primește oferta de a lucra la Ministerul Culturii. El devine viceministru, apoi devine consilier al președintelui.

A fost o perioadă complicată. Reacționînd la realitate, el se cufundă din nou în poezie și proză. "Fiecare fîntînă are în inimă propriul cer. El scoate din interiorul pămîntului stele și le oferă oamenilor. Cei însetați laudă apa și pleacă. Fîntîna rămâne. Apa nu cheamă pe nimeni. A obosit...". Din colecția de povestiri "Солнце с тростью".

Iacov Burghiu a decedat în 2003. Svetlana Paikova-Burghiu se va reuni cu el, devenind o nouă stea pe cer, în aprilie 2020. A lăsat în urmă înregistrări video și audio de la filmări și concerte, iar acest lucru este mai mult decît o distincție.

Maria BUINCIUC