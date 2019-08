Vitalie Marinuță, apariție de speriat: A venit cu pistolul la ședință

După de ca fost acuzat de ministrul Apărării Pavel Voicu că ar fi comis mai multe ilegalități în perioada în care s-a aflat la conducerea Ministerului Apărării, Vitalie Marinuță a decis să organizeze o conferință de presă pentru a răspunde acuzațiilor.

Marinuță a adus în fața jurnaliștilor un pistol, pe care este scris numele său, despre care spune că este înregistrat legal, declarat la Poliție și înscris în declarația de avere și interese. Arma a primit-o cadou de la Armata Națională, pentru aportul pe care l-a adus la dezvoltarea sectorului militar. Vitalie Marinuță a prezentat această armă, pentru că Pavel Voicu l-a învinuit că și-a dăruit-o singur, la fel cum ar fi făcut și alți ex-miniștri Anatol Șalaru și Eugen Sturza.„Eu am și o sabie pe care am primit-o cadou de la ministrul Apărării al Romîniei. Am și un cuțit primit cadou de la un alt ministru al Apărării al Romîniei”, a precizat Marinuță.Vorbind despre gradele militare pe care le-a acordat unor persoane în perioada în care a fost ministru al Apărării, Marinuță a declarat că în patru ani și jumătate a acordat vreo 400-500 de grade, dar „toate au fost asumate”.„În dorința lor de a-mi murdări numele, poate vor găsi vreun caz care mi-a scăpat, nu exclud, dar echipa pe care am avut onoarea să o conduc, a reanimat acele cursuri de perfecționare a ofițerilor din rezervă. Erau chemați la cursuri președinții și vicepreședinții de raioane, responsabilii de recrutare, unii proprietari ai companiilor de transport. Fiecare grad a fost gîndit de echipa Marelui Stat Major și fiecare grad acordat de mine este unul asumat”, a explicat ex-ministrul Apărării.Vitalie Marinuță a mai declarat că cea mai mare greșeală pe care nu și-o va ierta niciodată a fost faptul că l-a acceptat în funcție de șef al Marelui Stat Major pe Igor Gorgan, dar spune că a făcut-o sub presiunea unor politicieni aflați atunci la guvernare, el fiind reprezentant al Partidului Liberal.Ce ține de acuzațiile că ar fi vîndut ilegal armament, Vitalie Marinuță spune că oamenii legii au verificat tranzacțiile și nu au depistat încălcări: „Procuratura Generală de două ori a cercetat cauza și a decis că totul a fost legal”.Fostul ministru al Apărării recomandă actualei conduceri a Ministerului Apărării să semneze documentele pentru a casa mai multe unități de tehnică militară și armament vechi, care sînt ruginite și trebuie distruse.„Tehnica militară stă sub garduri. Măcar cu 5 banuți să fie dusă la „Metalferos” și statul va avea de cîștigat”, a spus Marinuță.