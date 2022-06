Valeriu Zaporojan a călătorit prin toată Moldova și ne arată cît de frumoasă este țara noastră în 35 de imagini

Valeriu Zaporojan este pasionat de călătorii. A reușit până acum să viziteze 33 de țări, însă pe lângă călătoriile internaționale, Valeriu preferă să descopere și plaiul natal. A vizitat toate regiunile și raioanele din țară și ne asigură că Moldova chiar este frumoasă, în pofida ramurii de turism și a infrastructurii slab dezvoltate.

Cea mai activă perioadă de călătorie prin țară a fost în perioada pandemică. Valeriu a reușit până acum să viziteze 382 de sate. Inițial, nu și-a propus drept scop să călătorească în întreaga țară, însă dorința a apărut pe parcurs.

„Din start, nu am avut un scop. Acesta a apărut când am traversat cu bicicletele țara de la nord la sud și de la vest la est. Am aranjat toate localitățile în maps.me, am văzut că arată frumos și au rămas doar câteva raioane și orașe. M-am gândit să le vizitez pe toate. Sper poate să termin și cu satele, au rămas aproximativ 1 150”, ne povestește Valeriu.

Știm că nu avem cele mai bune drumuri și nici ramura turismului ne se bucură de o evoluție rapidă, însă Valeriu ne asigură că Moldova este frumoasă și în pofida acestor lipsuri.

„Da, nu avem infrastructură, practic nu avem turism, dar avem multe locuri frumoase. În special, le găsești atunci când te abați de la traseele naționale sau mergi pe jos și cu bicicleta. Daca nu ar fi frumoasă, sigur nu aș vizita atâtea locuri”, ne mai spune Valeriu.

Și pentru că, știm noi bine, imaginile pot spune mai multe decât cuvintele, te invităm să descoperi frumusețea Moldovei prin intermediul fotografiilor realizate de Valeriu în timpul călătoriilor sale.

Traseul Leușeni/Valeriu Zaporojan

Răsărit la Naslavcea/Valeriu Zaporojan

Portul Giurgiulești/Valeriu Zaporojan

Satul Slobozia-Chișcăreni, raionul Sîngerei/Valeriu Zaporojan

Cetatea Soroca/Valeriu Zaporojan

Insula Goian/Valeriu Zaporojan

Duruitoarea Veche/Valeriu Zaporojan

Rezervația Naturală „Codrii”/Valeriu Zaporojan

Nistru, lîngă satul Verejeni, raionul Ocnița/Valeriu Zaporojan

Răsăritul lîngă satul Lopatna, raionul Orhei/Valeriu Zaporojan

Defileul dintre stele Mateuți și Păpăuți, raionul Rezina/Valeriu Zaporojan

Apusul deasupra satului Chișcăreni, raionul Sîngerei/Valeriu Zaporojan

Vaca, satul Elenovca, raionul Dondușeni/Valeriu Zaporojan

Cîmp, raionul Dondușeni/Valeriu Zaporojan

Nistru, lîngă satele Tașlîc și Doroțcaia/Valeriu Zaporojan

Pădurea de la Grinăuți, raionul Ocnița/Valeriu Zaporojan

Hotarul raioanelor Ocnița și Dondușeni/Valeriu Zaporojan

Apusul deasupra Nistrului, satul Vadul-Rașcov, raionul Șoldănești/Valeriu Zaporojan

Lacul Beleu, raionul Cahul/Valeriu Zaporojan

Hotarul raioanelor Cimișlia și Ialoveni/Valeriu Zaporojan

Concaul Pommer, satul Țaul, raionul Dondușeni/Valeriu Zaporojan

Cîmp în apropierea satului Țaul, raionul Dondușeni/Valeriu Zaporojan

Satul Stroiești și turnul vînturilor, raionul Camenca, Stînga Nistrului/Valeriu Zaporojan

Rezervația peisagistică Grădina Turcească, raionul Căușeni/Valeriu Zaporojan

Apus. Nistrul, satul Speia, raionul Anenii Noi/Valeriu Zaporojan

