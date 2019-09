Un fost ofițer de patrulare vrea dreptate și cere să fie repus în funcție

Protest singular la Ministerul de Interne. Un fost polițist, dat afară în legătură cu un dosar penal, vrea să fie reangajat.

Mai cere și salariu pentru cei patru ani în care nu a lucrat. Deși instanța l-a declarat nevinovat, el a așteptat schimbarea puterii pentru a putea discuta cu ministrul. Nu a fost să fie pînă acum. Așa că, protestul a fost ultima soluție pentru a fi auzit. Lucru care s-a întîmplat. Ofițerul de presă al ministerului a menționat că, în următoarele zile, el ar putea să fie invitat la discuții cu cineva din conducerea instituției.Sergiu Croitoru spune că a activat în cadrul structurilor Ministerului de Interne peste 20 de ani. În 2015, pe numele său a fost intentat un dosar penal, acesta fiind acuzat de tortură și violare de domiciliu. Nevinovăția sa, spune el, a fost demonstrată de toate cele trei instanțe. Astfel, acum vrea să fie reangajat și să i se achite salariul pentru toți cei patru ani.SERGIU CROITORU, FOST POLIȚIST: „În toate trei instanțe, unde au participat circa 17 martori și experți, eu am dovedit că nu am folosit nici forța fizică și persoana nu a fost reținută, ca victimă am fost eu. Punîndu-mi viața în pericol, am acoperit cu corpul meu oamenii de la arma de foc, am meritat să fiu eliberat din organele ministerului?”.Bărbatul spune că din luna iunie, după ce ministerul s-a ales cu un nou șef, a încercat să discute cu cei din conducere de cîteva ori, dar nu a fost auzit.SERGIU CROITORU, FOST POLIȚIST: „Circul pleacă, dar clovnii rămîn pe loc. Ei sînt cointeresați acum de cum să ia Aeroportul înapoi. Un cetățean simplu, care-i de la sat, nu-i atrage nimeni atenția”.Ministrul de Interne, Andrei Năstase, nu a fost de găsit la telefon, pentru o reacție. Însă, purtătoarea de cuvînt a instituției ne-a spus că bărbatul va fi chemat la discuții în zilele următoare. Mai mult, acesta va putea discuta și cu conducerea ministerului.LILIANA PUȘCAȘU, PURTĂTOARE DE CUVÂNT MAI: „La această oră, este important că s-a discutat cu domnul. Vi s-a propus să intrați în interior pentru a discuta, pentru a depune o plîngere. Efectiv, deja cînd veți veni în audiență, veți putea discuta și acest caz, iar pe marginea eliberării, probabil este și o hotărîre de judecată”.„Care a fost motivul că, timp de două luni, pînă nu am ieșit cu placatul în fața ministerului, care a fost problema să fiu audiat? Eu nu o să comunic ce a fost două luni în urmă. Dacă ați întrebat, v-am comunicat”, a spus bărbatul.În cazul în care nu va reuși să obțină un răspuns de la conducerea ministerului, bărbatul spune că-și va căuta dreptatea în instanța de judecată.