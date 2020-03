Un deputat PAS este în carantină, după ce, recent, s-a întors din Italia. Este vorba despre Galina Sajin care a ajuns în Parlament în locul Maiei Sandu.

Deputatul a revenit din Italia în 26 februarie, unde a stat cinci zile, mai exact la Bologna, pentru nişte investigaţii medicale. Ea a decis să intre singură în carantină.

Contactată de PUBLIKA TV, Galina Sajin, ne-a spus că a mers la medicul de familie, dar nu a făcut testul pentru COVID-19, întrucît nu are niciun simptom.





"Stau din cauza prevenirii, nu am simptome, nu am nimic. La revenire din Italia, am fost în regiunea oraşului Bolonia, am îndeplinit fişele. M-am autoizolat, la cerinţa colegilor din partid, m-am adresat la un medic din Chişinău", a declarat Galina Sajin.Galina Sajin ne-a mai spus că informează doctorul zilnic despre starea ei de sănătate.