Radioul revine în actualitate: Numărul ascultătorilor este în creștere în Moldova

Piața de radio din Moldova este în creștere. Potrivit Asociației Agențiilor de Publicitate, numărul ascultătorilor de radio a crescut cu 85% în ultimul an. Numărul celor care ascultă radioul online este și el în creștere - plus 30%.

Aceasta este o tendință mondială care a ajuns și în regiune. Popularitatea radioului este în creștere și în țările vecine, România și Ucraina, relatează yellowpages.

Pe lîngă creșterea numărului de ascultători, crește și piața de publicitate radio. Potrivit estimărilor lui Andrei Jicol, șeful agenției de publicitate Trendseter și proprietar al mai multor posturi de radio din Chișinău, volumul acesteia va ajunge la 2,2 milioane de dolari în 2022.

Potrivit lui Jicol, calculul pieței este destul de simplu: "Am extras datele de la Infodebit, am adunat vînzările și, în plus, am ținut cont de faptul că nu toată lumea reflectă absolut toate vînzările. De exemplu, nu toate vînzările ajung la radio ZUM, o parte din comision este depusă la agențiile de publicitate, cum ar fi a noastră. Și încă nu am numărat pe toată lumea, dar cele mai mari 30 de posturi, nu am numărat posturile mici din Găgăuzia, din Basarabeasca sau din Taraclia".

El a spus că și în țările vecine tendința este aceeași. De exemplu, piața de publicitate din România va ajunge la 642 de milioane de euro în 2022, din care 31,9 milioane de euro vor fi pe publicitate radio. Față de 2021, creșterea a fost de 10%. "După o primă jumătate de an 2022 prudentă, observăm o creștere semnificativă a bugetelor și a descărcărilor pentru posturile de radio la final de an (septembrie-decembrie). Posturile de radio continuă să se concentreze pe creșterea implicării cu ascultătorii prin pachete 360 (radio, online, social media) sau campanii de fidelizare adaptate la interesele/nevoile ascultătorilor. Tendința de creștere pe segmentul radio este de așteptat să continue și în 2023", se arată în analiza pieței românești.

Și piața radio din Ucraina era evaluată la 32 de milioane de euro înainte de război. Dar, din cauza războiului, valoarea ei s-a înjumătățit, desigur, dar interesul pentru radio nu face decît să crească.

Potrivit lui Jicol, radioul este în vogă acum, podcasturile au jucat un rol important aici, iar radioul a devenit o platformă universală, o platformă de divertisment. "Radioul a devenit multiplatformă, moda pentru conținutul audio este în creștere. Radioul a avut o nouă renaștere și datorită căștilor cool, oamenii fac sport, ies la plimbare. Poți să asculți audio și să faci ceva. Iar radioul începe să se dezvolte în mod activ", a conchis șeful agenției de publicitate.