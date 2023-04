R.Moldova a fost invitată să adere la Mecanismul de protecție civilă al UE

Anunțul a fost făcut de Înaltul Comisar European pentru Gestionarea Crizelor, Janez Lenarčič, în cadrul unui briefing de presă susținut în comun cu ministra afacerilor interne, Ana Revenco.

Apropierea Republicii Moldova de Mecanismul de protecție civilă al UE a început în septembrie 2022, cînd a fost depusă cererea de aderare. Atunci, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) al MAI a solicitat o evaluare a capacităților de gestionare a riscurilor de dezastre. Două misiuni ale Comisiei Europene, de evaluare a capacităților noastre de intervenție, au avut deja loc.

Rezultatele evaluărilor au arătat că, prezența și implicarea proactivă a pompierilor și salvatorilor moldoveni în gestionarea crizei umanitare, încă din primele zile ale războiului din Ucraina, a accelerat și a perfecționat substanțial capacitățile țării noastre de protecție civilă și răspuns la crize.

Chiar dacă războiul a dublat volumul intervențiilor IGSU, unele dintre acestea fiind executate în premieră, salvatorii și pompierii moldoveni au intervenit prompt în peste 30.000 de misiuni cu grad sporit de risc.

Prin mîinile salvatorilor și pompierilor noștri au trecut peste 800 de mii de refugiați din Ucraina. Pentru ei, IGSU a ridicat și a gestionat trei tabere temporare cu tot necesarul pentru un trai decent, a înființat și gestionat o gară temporară pentru transportarea de urgență a refugiaților către destinațiile finale.

În timpul căderilor de curent electric de la finele anului trecut, IGSU a asigurat cu surse de energie alternativă toate unitățile de pompieri și salvatori, pentru ca acestea, dar și o mare parte a inspectoratelor de poliție să funcționeze fără întrerupere.

Tot în această perioadă, pentru prima dată, Republica Moldova a găzduit și a participat, demonstrînd rezultate excepționale, într-un exercițiu internațional, în care au fost testate capacitățile și interoperabilitatea sistemului nostru de protecție civilă, alături de alte 13 țări participante.

Ca urmare a acestor performanțe, dar nu numai, în cadrul unei vizite de lucru la Chișinău, Comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarčič, a prezentat astăzi Republicii Moldova foaia de parcurs pentru aderarea la Mecanismul de protecție civilă al UE.

După o întrevedere bilaterală cu Excelența Sa, Comisarul Janez Lenarčič, ministrul afacerilor interne, Ana Revenco, a declarat în cadrul unui briefing de presă, susținut astăzi:

,,Îmi amintesc prima vizită a dumneavoastră, Excelență, la numai o săptămînă de la declanșarea războiului din Ucraina. Atunci ați intervenit cu suport pentru autoritățile din Moldova și ați pus la dispoziție o echipă de experți în protecție civilă, pentru a ne ajuta să facem față fluxului de refugiați. La un an distanță de la acea vizită, în care am discutat despre posibilitatea asistenței tehnice din partea UE, pentru managementul crizelor, migrației, frontierei, managementul lanțului de aprovizionare cu ajutoare și alte bunuri achiziționate, MAI a reușit să performeze în toate domeniile de activitate și în special în cel al protecției civile. Tot parcursul acestui an, prin mecanismul de Protecție Civilă al UE sistemul de securitate și sănătate al țării noastre a primit ajutoare în valoare de 15 milioane de euro".

Vreau să Vă mulțumesc, Excelență, din nou, pentru activitatea dumneavoastră prodigioasă prin care ați accelerat mult suportul Comisiei Europene pe domeniul protecției civile, pentru cetățenii Republicii Moldova.

La rîndul său, Comisarul European pentru Gestionarea Crizelor a specificat, în cadrul aceluiași briefing:

„Progresele înregistrate de Republica Moldova în consolidarea capacităților sale de protecție civilă sînt evidente și insuflă inspirație. Fiind aici, la Chișinău, sînt mîndru să înmînez ministrei Revenco documentul de parcurs al Comisiei Europene prin care aceasta invită Republica Moldova să adere la Mecanism. Aderarea la Mecanismul de protecție civilă al UE va reprezenta următorul pas crucial pentru Republica Moldova și pentru rezistența întregului continent european în ceea ce privește gestionarea dezastrelor. Devenind stat participant, Republica Moldova își va consolida și mai mult capacitatea de a răspunde eficient la urgențe și dezastre, beneficiind în același timp de sprijin și solidaritate din partea Uniunii Europene".

Se preconizează că, după negocierea și semnarea acordului administrativ, Republica Moldova va deveni oficial membră a Mecanismului de protecție civilă al UE. Acest nou statut va aduce cetățenilor țării noastre servicii de protecție de cel mai înalt nivel, în cele mai complexe situații de criză. Astfel, vom putea miza pe suport din partea celor 27 de țări ale UE și alte 9 state participante (Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Muntenegru, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Albania și, mai recent, Ucraina).

Totodată, atunci cînd o situație de urgență va depăși capacitățile de răspuns ale unei țări din Europa și nu numai, pompierii și salvatorii moldoveni vor fi chemați să ofere suport prin intermediul Mecanismului, alături de colegii lor europeni.