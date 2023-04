Politica de personal a Primăriei Ivancea: De la punerea în pericol a copiilor la "protejarea" infractorilor

Politica de personal a administrației Primăriei Ivancea este îngrozitoare, deoarece cerințele legislației și reglementărilor nu sînt respectate, iar funcțiile responsabile sînt ocupate de persoane care nu au studiile și abilitățile necesare.

Mai mult, ocupînd pozițiile date, ei pun copiii în pericol, precum și "protejează" infractorii.



Despre acest lucru a declarat consilierul local al comunei Ivancea din raionul Orhei, Victor Marahovschi în noul său mesaj video către cetățeni, relatează Noi.md.

El a menționat că în Consiliul local al comunei Ivancea, nouă din 15 consilieri, la figurat vorbind, se supun primarului, deținînd ilegal și alte funcții.



Astfel, consilierul Chirill Procop lucrează și în serviciul municipal al Primăriei în calitate de tractorist sau șofer.



"Nu am nimic împotrivă, toate profesiile sînt bune, dar această funcție este incompatibilă cu funcția de consilier, deoarece un consilier nu se poate subordona primarului, dar acest lucru se întîmplă și nu contează ce spune legislația despre asta", a spus Victor Marahovschi.



Potrivit acestuia, din cei nouă consilieri subordonați primarului, trei sînt dintr-o familie, dintr-un clan.



Unul dintre acești consilieri este Angela Revuțkaia, bucătăreasă de profesie, deși atunci cînd a fost înaintată, a indicat că are studii economice. Cu toate acestea, recent, la o ședință a Consiliului, cînd directorii de grădinițe au prezentat raportul, s-a dovedit că Angela Revuțkaia lucrează și ca medic în grădinița din Ivancea.



"Vă rog să-mi explicați cum o persoană cu studii de bucătar poate lucra într-o instituție de învățămînt preșcolar în calitate de medic? Părinții pun viața copiilor lo în pericol. O persoană cu astfel de studii nu poate oferi asistență profesională și calificată corespunzătoare. Dar legea nu este scrisă pentru ei!", s-a plîns consilierul local al comunei Ivancea.



El a spus că serviciul comunal în sine constă din două direcții. Prima este responsabilă de asigurarea comunei cu apă potabilă, iar a doua este responsabilă de colectarea gunoiului etc. Fiecare direcție ar trebui să aibă propriul conducător. Acest lucru este indicat în Regulamentul, pe care înșiși consilierii primarului l-au aprobat. Conform Regulamentului, fiecare dintre conducătorii acestor servicii este numit în bază de concurs.

"Șef acolo este Nicolai Rotari – la fel fost consilier din partea primarului, care în trei ani și jumătate nu a trecut nici un concurs. Dar el își îndeplinește obligațiile. Cum poți să-ți îndeplinești obligațiile timp de 3,5 ani, dacă regulamentul prevede că această funcție este în bază de concurs? Cum poate o persoană care a terminat doar 8 clase să gestioneze întregul serviciu comunal al comunei, care este format din trei sate", se întreba Victor Marahovschi.

El a reamintit că în 2021 a existat o situație în care instanța l-a condamnat pe un locuitor la orele de lucru în folosul comunității la primărie. Atunci, cu ajutorul și datorită contribuției lui Nicolai Rotari, acest om a scăpat de pedeapsă. În locul său lucra o altă persoană. Serviciile de profil au sosit atunci, după ce au primit semnalul, și au întocmit un protocol.



"După un timp, în Ivancea a avut loc o crimă. Au găsit un cadavru în zona rîului de sub pod. Cine a fost condamnat pentru această crimă? Aceeași persoană care a fost "protejată" de Nicolai Rotari. Adică am ajuns la momentul în care conducerea serviciului comunal, în loc să-și îndeplinească obligațiunile directe, "protejează" viitorii ucigași. Dar ce va fi mai departe?", s-a indignat consilierul local al comunei Ivancea.





Potrivit acestuia, administrația primăriei Ivancea se consideră mai presus de lege, de instanța de judecată.Victor Marahovschi crede că toate acestea ar fi putut fi evitate."Elementar și logic. Dacă este scris că trebuie de organizat un concurs - organizați un concurs! Sînt mai mult ca sigur că în fiecare sat din comună vor fi cel puțin 2-3-4 persoane care ar putea ocupa cu demnitate funcția de șef al serviciului comunal. Dar concurs nu a fost organizat. Dar la ce bun? Dacă, încălcînd legea, îți poți numi pur și simplu propria persoană", a spus el.

Consilierul local al comunei Ivancea a atras atenția și asupra faptului că există o mulțime de plîngeri din partea locuitorilor din Ivancea și Brănești că serviciul comunal nu se ocupă cu ceea ce trebuie.



"Uitați-vă la străzile de la marginea satului. Toate sînt în glod și mlaștină. După ce numele străzilor au fost modificate, mulți locuitori nici măcar nu știu numele străzilor lor, iar unii nici măcar nu știu numărul casei. Cînd cheamă ambulanța, oamenii trebuie să iasă fie la drumul principal, fie la unele clădiri, repere și să întîlnească acolo ambulanța pentru a-i arăta drumul spre casă. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Este chiar atît de greu să faci niște plăcuțe cu numele străzilor, să numerotezi casele, să mergi cumva în întîmpinarea locuitorilor? Dar de ce ar face asta? Desigur, este mai bine să "protejezi" infractorii și să iei mită pentru asta, probabil", a spus Victor Marahovschi.

El a subliniat încă o dată că toate acestea ar fi putut fi evitate.



"Pentru asta nu trebuie de inventat roata. Trebuie doar de respectat legea. Dacă în lege sînt prevăzute anumite cerințe pentru specialist: studii, experiență, abilități - atunci specialistul ar trebui să fie exact așa. Dacă în regulament este indicat că trebuie de organizat un concurs pentru ocuparea funcției, atunci trebuie de organizat concurs și nu de numit persoane după apartenența politică, după principiul al nostru – al vostru, profitabil-neprofitabil, așa cum se întîmplă acum în Primăria Ivancea, ci pur și simplu de respectat cerințele legislației și regulamentelor. Atît!", a remarcat în concluzie consilierul local al comunei Ivancea.