Pictoriţa din Moldova, care a cîștigat concursul de graffiti de la București (FOTO)

În cadrul celei de-a II-a ediții a proiectului de street art Un-hidden Bucharest iZZY iZVNE din Moldova a devenit cîștigătoarea apelului deschis de proiecte.

Peste 1500 dintre cititorii feeder.ro au votat pentru proiectul ei de intervenție stradală.

În cadrul ediției au fost premiate trei lucrări, cu două mai mult decît planul inițial. Așa că în oaspeții Bucureștiului, în curînd, vor avea ocazia să descoperi lucrarea creată de Livi Po și intervenția lui John Dot S.

Concursul s-a desfășurat în perioada 17 – 24 septembrie. Intervenția lui iZZY poate fi găsită la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, bd. Schitu Măgureanu nr. 9, București.

„Hey lume! Celor care m-au votat în cadrul concursului #unhiddenbucharest, care își făceau griji și mă susțineau, un mulțumesc din inimă. Noi am cîștigat locul întîi, am fost, am pictat și deja am ajuns acasă. În total pentru peretele de 100 de metri pătrați am lucrat intens 6 zile. Am avut oportunitatea să cunosc mulți oameni buni, deschiși și receptivi”, scrie Izzy pe pagina ei de Facebook.