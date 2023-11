Opinie: ”Vladimir Plahotniuc s-a implicat în această campanie electorală”

Vladimir Plahotniuc s-a implicat în această campanie electorală, spune fostul său coleg de partid al oligarhului fugar, Eugeniu Nichiforciuc.

”Faptul că multe persoane la indicația domnului Plahotniuc au plecat în diferite formațiuni, acest lucru este cert, este vizibil, la Nisporeni domnul Bîtcă din ProMoldova a aterizat în PSDE, credeți că PSDE-ul la indicația cui domnul Bîtcă face acest lucru? Îi convine, înseamnă că bine mersi se bucură de dialog, sau la Edineț Oleg Sîrbu a revenit în PSDE din ProMoldova, pentru că era cazul ori ProMoldova nu ia nimic, ori haide-ți să întărim o forță care pe urmă cu aceste persoane în interior se poate de tras careva sfori, se poate de impus careva condiții. Luați Rezina ca exemplu, cu două săptămîni pînă la alegeri nu era nici o organizație iar ca rezultat locul doi cine a asigurat acest rezultat? El este prezent, sigur, iar liderii acestor partide nu au cum să nu cunoască acest lucru pentru că eu sînt sigur că ei au negociat acest lucru cu domnul Plahotniuc, ei nu au negociat cu cei de pe loc. Asta este realitatea, poate Bîtcă să iasă și să spună că eu am spus ceva greșit, are dreptul. El este prezent în anumite formule. Eu îl cunosc ca lider de partid, am colaborat, am impresiile mele față de el ca lider de partid ” a declarat Nichiforciuc.