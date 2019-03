O moldoveancă va concura în finală pentru titlul „Zîmbetul Universului - 2020"

Chiar adineaori s-a încheiat semifinala celei de-a patra ediţii a concursului internațional de frumusețe „Smile Universe 2020", la care au participat 8 concurente din Rusia, Kazahstan, Pakistan, SUA și Moldova.

Potrivit rezultatelor votului, tînără mămică din Moldova, Lidia Şcicica, a ajuns la finalul concursului, care va avea loc în septembrie / octombrie 2019 la Moscova.Puteți vedea statisticile de vot urmînd linkul http://www.smileuniverse.online/ru/participate/2020/1_2_1/vote/

În afară de Lidia în prima finală au ajuns participante din Rusia, SUA și Pakistan.Acum începe cea de-a doua selecţie, rezultatele căreia vor sta la baza sferturilor de finală şi semifinalelor, după care vor fi determinate alte șase finalistei ale concursului. Un total de 12 participante vor sosi la Moscova pentru a participa la finală.Alte participante din Moldova pot completa și ele chestionarul postat pe site-ul concursului http://www.smileuniverse.online/ru/ Concursul „Smile of the Universe" este organizat pentru al patrulea an la rînd. În acest an, frumoasa cu cel mai frumos zîmbet va fi aleasă la sfîrșitul lunii septembrie 2019, iar ceremonia de decernare a premiilor va avea loc la Moscova. În anii următori, organizatorii intenționează să organizeze o competiție în marile orașe europene.