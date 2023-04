Mai multe regiuni ale ţării rămîn fără lumină pe 20 aprilie

20.04.2023

Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 49/6 în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Grădina Botanică 15 în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice

Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: or. Sîngera: str. 31 August 1989, Alexandru Plămădeală, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Chişinăului, Gradina Cucoanei, Luceafărul, Păcii, Păcii 1 str-la, Păcii 2 str-la, Părintele Ştefan, Traian, Ştiinţei parțial, în intervalul de timp între 09:00-13:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Revaca: str. Alexei Mateevici, Drumul Bisericii, Independenţei, Pigorgani, Suveranitatii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, or. Sîngera: str. Independenţei 9999 parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Buiucani, com. Ghidighici: s. Ghidighici: str. 9 Mai, 9 Mai str-la, Alexandr Puşkin, Alexei Mateevici, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Boris Glavan, Comuna Din Paris , Decebal, Dimitrie Cantemir, Fundul Vaii, Gheorghe Asachi, Gribov, Grigore Ureche, Ion Creangă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin str-la, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Miron Costin, Păcii, Păcii str-la, Sărături , Sărături str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Centru:

str. 31 August 1989 137A, 141, Bucureşti 106, 140/1, Mitropolit Petru Movilă 4-6, 5, Serghei Lazo 7 în intervalul de timp între 10:30-17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

str. Alexandr Puşkin 21, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, Ştefan cel Mare şi Sfînt 9999, 31 August 78 în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. București 59, Vlaicu Pîrcălab 32 în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Vasile Badiu 4, Calea Orheului 97 în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana: s. Bubuieci: str. Dacilor, Morilor, Salcîmilor, Trandafirilor, Şcolii, Şcolii 1 str-la, Şcolii 2 str-la, Şcolii str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. 1 Mai, Acad. Andrei Saharov, Alexandr Puşkin, Boris Glavan, Ceapaev, Cernîşevski, Chişinăului, Concilierii Naţionale, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Miciurin, Novaea, Serghei Koroliov, Suvorov, Tighina, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Anenii Noi: str. Acad. Andrei Saharov, Alexandr Puşkin, Alexei Şciusev, Alexei Şciusev str-la, Artezianschii Per, Artizeanscaea, Boris Glavan, Ceapaev, Cernîşevski, Chişinăului, Concilierii Naţionale, Grigore Cotovschi, Livezilor, Maxim Gorki, Miciurin, N.Berzarin, Novaea, Nucarilor, Piaţa 31 Augusta 1989, Prietenie str-la, Serghei Koroliov, Serghei Lazo, Suvorov, Tighina, Tihaea str-la, Uzinelor str-la, Victoriei, Zagorodnaea, Zarecinaea, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru manevre operative de scurtă durata

Cahul: s. Zîrneşti parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:15 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Alexandru Ioan Cuza: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt 900, 9027, 9029 în intervalul de timp între 08:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Văleni: str. Valeni, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 10:00-13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cantemir: s.Cania, s. Iepureni, s. Lărguţa, s. Porumbeşti parțial, în intervalul de timp între 09:30-18:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Baimaclia: Baimaclia 101, 300 în intervalul de timp între 09:30-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Cîrpeşti: str. Cîrpeşti 9222A în intervalul de timp între 09:30-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Crăciun parțial, în intervalul de timp între 09:30-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Alexandrovca parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Hîrtop parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Plopi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Taraclia parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Alexandrovca, s. Hîrtop, s. Plopi, s. Taraclia, s. Ţiganca, s. Ţiganca Nouă parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru manevre operative de scurtă durata

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. Lenin, Zapadnaea, s. Chirsova: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Comrat: str. 28 Iunie str-la, Bugeacului, Ferapontevskaea, Gorbunov, Gromov, Iakimenko, Ialpugskaea, Kolodeznaea, Lenin, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Mironenco str-la, Morozov P., Osvobojdenie, Popov, Rumeanţeva, Vinica, Vinogradnîi str-la, Zapadnaea, 28 Iunie, s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Bogdan S., C.Bodura str-la, Chirov, Colhoznaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Mira, Pobeda, s.Besalma, Sadovaea, Serghei Lazo, s. Chirsova: str. Grigore Cotovschi, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, M.Tanasoglo, Mira, Olimpiiscaea, Cirsovo, Sadovaea, Tanasoglo, Vinzavodskaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, 25 let Moldavii, 25 Siezda, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva, Cahul, Cahul str-la, Crupscoi, H.Raşculeva, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Jdanova str-la, Melioratorov, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Nikolai Vatutin, Orehovaea, Ostrovscogo, Oziornaia, Polevaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Zoia Kosmodemianskae parțial, în intervalul de timp între 10:00-13:55 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Vulcăneşti: str. Comsomoliscaea 1,1A, 9072, 9073, Lenin 1, 90, 456, 999, 9052, 9053, 9999, st.Vulcanesti 1, 999 în intervalul de timp între 14:00-18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Tomai: str. 28 Iunie, Calinina, Chirov, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Comsomolischii str-la, Cosmonavtov, E.Dimcioglo, Gheorghi Jucov, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Karl Marx, Lenin, Malinovschi, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lomonosov, Mira, Molodejnaea, Novaea, Octeabriscaea, Pobedî, Sadovaea, Sovetscaea, Stepnaea, Şcolinaea,Tomai, Vladimir Vîsoţki, Voinov Internaţionalistov, Voroşilov, Zarecinaea parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cioc Maidan: str. S. Lazo, Colhoznaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Călăraşi: or. Călăraşi: str. Anton Macarenco, Anton Macarenco 2 str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu 1s-la, Constantin Negruzzi, Constantin Negruzzi 2str-la, Gavriil Muzicescu 1 str-la, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi 1 str-la, Gheorghe Asachi 2 str-la, Gheorghe Asachi 3 str-la, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Călărași: str. Alexandru cel Bun parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Bularda parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Dereneu parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Duma parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Onişcani parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Rădeni parțial, în intervalul de timp între 09:35-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Nișcani: str. Nișcani 9166, s. Păuleşti, s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Pituşca parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vărzăreştii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni: or. Căinari: str. Căinari, Doina 1, Mihai Eminescu parțial, în intervalul de timp între 09:55-17:55 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Zaim: str. Fîntîna Albă, Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Taraclia: str. 31 August 1989, Batîrului, Prieteniei, Taraclia parțial, în intervalul de timp între 09:55-17:55 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Hagimus: str. Basarabia, Hagimus, Hîrtopului parțial, în intervalul de timp între 09:30-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Plop-Ştiubei: str. Fîntînile Mascului, Plop-Ştiubei parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Cimişlia: s. Gura- Galbenei: str. Gura- Galbenei 9043, 9990 în intervalul de timp între 13:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Valea Perjei parțial, în intervalul de timp între 13:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Selemet: str. Izvoarelor parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Suric parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Criuleni: s. Molovata parțial, în intervalul de timp între 09:30-11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Hînceşti: s. Stolniceni parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 11:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Călmăţui parțial, în intervalul de timp între 08:25-16:24 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Călmăţui: str. Călmăţui, Independenţei, Valeriu Şevciuc parțial, în intervalul de timp între 14:25-21:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Călmăţui: str. Biruinţei, Boierilor, Călmăţui, Hînceşti, Independenţei, Mihai Eminescu, Petru Codreanu, Valeriu Şevciuc parțial, în intervalul de timp între 09:35-17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dancu parțial, în intervalul de timp între 09:35-17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Lăpuşna: str. 28 Iunie, Alexandru Lăpuşneanu, Alexei Mateevici, Codrilor, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Matrosov, Miron Costin, Podiş, Sadovaea, Sovetov, Sovetov str-la, Trandafirilor, Viilor, Şelepukina parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Ialoveni: or. Ialoveni: str. Alexandru Cristea, Cireşilor, Constantin Negruzzi, Moldova, Timişoara parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cărbuna: str. Cărbuna 9999 în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Razeni: str. Alexandru Donici, Alexandru Lăpuşneanu, Cuza-Vodă, Dimitrie Cantemir, Fîntînilor, Mihail Teliman, Mihail Teliman, Moldova, Nicolae Iorga, Nicolae Platon, Prieteniei, Rezeni, Rezeni-1, Tineretului, Răzeni-2 parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Horodca parțial, în intervalul de timp între 09:30-14:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Alexandrovca parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Homuteanovca parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Misovca parțial, în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Văratic: str. Văratic 9999 A în intervalul de timp între 09:10-17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Alexandrovca, s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 09:05-17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Alexandrovca, s. Gangura parțial, în intervalul de timp între 09:05-17:05 pentru manevre operative de scurtă durata

Leova: s. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp între 09:30-13:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Tochile-Răducani parțial, în intervalul de timp între 12:30-18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Băiuş parțial, în intervalul de timp între 13:00-18:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Băiuş parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Iargara: str. Viilor 5, 7 în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Nisporeni: or. Nisporeni: str. Basarabia, Gheorghe Coşbuc, Mitropolit Petru Movilă, Toma Ciorbă parțial, în intervalul de timp între 08:45-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Vărzăreşti: str. 31 August 1989, Dimitrie Cantemir, Sf.Petru, Vărzăreşti parțial, în intervalul de timp între 08:45-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Brătuleni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:20 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Băcşeni parțial, în intervalul de timp între 09:00-19:20 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Orhei: or. Orhei: str. Acad. Sergiu Rădăuţanu, Cupcea Valeriu, Eliberării, Haiducul Grozescu, Meşteşugarilor, Pluguşorului, Răzeşilor, Serghei Lazo, Tricolorului parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

or. Orhei: str. Aleihem Şalom, Constantin Negruzzi, Floriilor, Fîntînilor, Fîntînilor str-la, Livezilor, Orheiul Vechi, Unirii, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:25-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Orhei: str. Aluniţa, Baladelor, Brazilor, Condriţa, Căpriana, Gheorghe Malarciuc, Ion Inculeţ, Izvorul Cucului, Lăcrămioarelor, Magnolie, Nicolae Bălcescu, Nistreană, Norocului, Sfîntul Nicolae, SloboziaSelişte parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Selişte: str. Selişte parțial, în intervalul de timp între 09:15-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Piatra: str. Piatra 619, 1026, 9000, 9012 A, 9997, 9998, s. Susleni: str. Susleni 9000, 9998 în intervalul de timp între 10:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:30 pentru conectarea consumatorilor noi

s. Susleni parțial, în intervalul de timp între 12:30-16:30 pentru conectarea consumatorilor noi

s. Ciocîlteni parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Clişova: str. Clişova 9009 în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Clişova Nouă parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Fedoreuca parțial, în intervalul de timp între 08:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Susleni parţial, în intervalul de timp între 12:30 - 16:30 pentru conectarea consumatorului nou

Străşeni: or. Străşeni: str. 1 Mai, Ciprian Porumbescu, Grigore Adam, Petru Zadnipru, Stepii str-la, Tudor Vladimirescu, Unirii, Vlad Ţepeş parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Ştefan Vodă: s. Feşteliţa: str. 1 Mai, 28 Iunie, 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandr Puşkin, Alexei Moga, Bîcovscogo, Bogdan Voievod, Carl Marx, Ciapaeva, Cireşilor, Cişmelelor, Costituţiei, Dostoevscogo, Dumitru Postolachi, Enghelisa, Grecico, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Lenin, Liliacului, Miciurin, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mira, Molodejnaea, Nucului, Pobeda, Protoereu Alexandru Bulancea, Festelita, Sadovaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Valentina Tereşcova parțial, în intervalul de timp între 10:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cioburciu: str. Boris Glavan, Cioburciu, Lenin, Lomachina parțial, în intervalul de timp între 09:15-19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Slobozia: str. Alexandr Puşkin, Hadjigher, Iurie Gagarin, Miciurin, Mihai Eminescu, Primăverii, Slobozia, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Răscăieţi: str. Livezilor , Molodejnaea, s.Rascaieti, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:15-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Volintiri: str. Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Sfîntul Gheorghe, Tricolor, Volintiri parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Taraclia: s. Svetlîi: str. Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin parțial, în intervalul de timp între 16:00-18:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Svetlîi: str. 28 Iunie, Ivanov, Lenin, Molodejnaea, Taras Şevcenco parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Svetlîi: str. Lenin parțial, în intervalul de timp între 11:00-16:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Alexeevca: str. Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric