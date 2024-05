Deconectări programate de lumină, pentru 24 mai

24.05.2024

Chişinău, sectorul Botanica: str. Grenoble 193, 199, 199a, 199/2, Independenţei 14, Traian, bd. 12/2, 12/3, 14/4, 16/2, 20, 20A, 22, 24, 999 parțial, în intervalul de timp între 08:50-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Valea Bîcului 1/2 parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: or. Codru: str. Cîmpului 30 , Codru 9067( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:25 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti: com. Budești: str. Bogdan Petriceicu Hașdeu, Budești, Chișinăului, Primăverii str-la, Țărînii str-la parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Chişinău, sectorul Rîşcani:

str. Andrei Doga 33, Braniştii 1, 3/1, 3/2, 6, 999, Dumitru Rîşcanu 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 31/4, 33/1, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2, 37, 39 parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova: or. Cricova: str. Chişinău, com. Ciorescu: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Ioan Cuza, Ciorescu, Ciresilor, Livezilor, Merilor, Mihai Kogălniceanu, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cricova: str. 60 Ani ai Biruinței, Alexandru Lăpușneanu, Biruinței, Chișinău, Chișinăului șos., , Crucec, Drumul Viilor, Meșterul Manole, Prieteniei, Speranței, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Ciorescu: s. Făureşti: str. Doina, Făureşti, Gradinilor, Mihai Viteazul, Mioriţa, Ogoarelor, Varniţa parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Goian: str. Chişinăului, Goian, Ichel, Iteli, Padurilor, Păcii, Văilor parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Anenii Noi: s. Bulboaca: str. Bulboaca, Mihai Eminescu, Miron Costin, Toma Ciorbă parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Cahul: or. Cahul: str. Griviţei şos., Muncii, Prieteniei şos., Şcheia şos., Valea Rece, s. Cahul-Vama: str. Cahul-Vama 1, s. Crihana Veche: str. Crihana Veche 200, s. Roşu: str. Roşu 65, 77, 333, 335, 9924 parțial, în intervalul de timp între 10:00-14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Chilia, Dimitrie Cantemir, Dorobanţilor, Dumbrava Roşie, Hristo Botev, Ioan Vodă cel Cumplit, Ivan Spirin, Izvoarelor, Krasnov, Mihai Kogălniceanu, Mihail Koţiubinschi, Mioriţei, Prieteniei şos., Strada Veche, Şcheia şos., Valea Prutului, Vasile Alecsandri, Vasile Stroescu, Vişinilor, Zamfir Arbore, s. Roşu: str. Roşu 1, 333, 9924 parțial, în intervalul de timp între 10:00-14:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Crihana Veche, s. Paşcani: str. Paşcani 39 parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Cahul: str. 31 August, Alexei Mateevici, Ioan Vodă cel Cumplit, Simeon Murafa, Ștefan cel Mare și Sfînt, Tecuci, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 09:00-13:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cantemir: s. Capaclia: str. Capaclia, s. Cociulia: str. Cociulia, Codrului, Păcii, s. Vişniovca: str. Livezelor, Păcii, Sevastian Vişnevski, Teilor, Tineretului, Vişniovca parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Capaclia, s. Haragîş: str. Haragîş 1 parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. Lenin, s. Congazcic: str. 1 Mai, Iurie Gagarin, Mira, Mitula parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Beşghioz: str. Irîşcova, Iurie Gagarin, Orehovaea parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cișmichioi: str. Cicalov, Dubinina, Dunaiscaea, Dzerjinscogo, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Iurie Gagarin, Lenin, Macarenco, Mihail Lermontov, Nicolai Gogol, Polevaea, Reniiscaea, Solneconaea parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Călăraşi: s. Răciula parțial, în intervalul de timp între 11:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Răciula parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Căuşeni: or. Căuşeni: str. Alba Iulia parțial, în intervalul de timp între 09:00-12:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Căuşeni: str. Alba Iulia parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Căuşeni: str. Alba Iulia, Alexandru Donici, Bogdan Vodă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu bd., Mihai Viteazul, Stere Constantin, Tighina şos., Vasile Alecsandri, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30-12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 08:00-20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ursoaia: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ursoaia, 31 August parțial, în intervalul de timp între 13:30-16:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Baimaclia: str. Baimaclia, Rîului parțial, în intervalul de timp între 12:00-15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Cimişlia: s. Coştangalia, s. Gradişte, s. Gura Galbenei: str. Alexandr Puşkin, Damian, Fintinilor, Gura- Galbenei, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu, Miron Costin, Păcii, Primaverii, s. Iurievca: str. Iurievca, Mioriţa, Toma Corbă, s. Porumbrei: str. Porumbrei, Viilor, s. Sagaidac parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Porumbrei parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Gura Galbenei: str. Alexei Mateevici, Gura- Galbenei, Homagia, Livezilor, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Gura Galbenei: str. Alexandr Pușkin, Fîntînilor, Gura- Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Criuleni: s. Paşcani: str. Paşcani 999, 9999 parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Văduleni: str. Copiilor, Mioriţa, Păcii, Sf.Treime, Tineretului, Văduleni parțial, în intervalul de timp între 09:00-10:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Paşcani: str. Paşcani, Sfîntul Dumitru parțial, în intervalul de timp între 11:00-12:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Porumbeni: str. Florilor, Nicolae Sulac, Pinilor, Porumbeni, Salcîmilor parțial, în intervalul de timp între 14:00-16:30 pentru conectarea consumatorului nou

Hînceşti: or. Hînceşti: str. Buciumul, Bucovina str-la, Floare, George Enescu, Livezilor, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 09:10-11:10 pentru conectarea consumatorului nou

s. Mingir: str. Crinilor, Ene, Independenţei, Mingir, Nicolae Sulac, Tinereţii, 31 August 1989 parțial, în intervalul de timp între 10:00-18:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

s. Crasnoarmeiscoe: str. 28 Iunie, Boris Glavan, Cicalova, Comsomoliscaea, Crasnoarmeiscoe, Grigore Cotovschi, Hînceşti, Ioana Iakir, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Maxim Gorki, Molodejnaea, Naberejnaea, Nahimova, Nicolai Pirogov, Ogorodnaea, Oziornaia str-la, Pervomaiscaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Stepnaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Ţentralinaea, Vinogradnaea, Vişnevîi str-la parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pervomaiscoe: str. E.Doga, Ion Creangă, Pervomaiscoe, Salcîmilor parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. TălăieştiL: str. Tălăieşti 1 parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bobeica: str. Bobeica, Mihai Eminescu, s. Drăguşeni: str. Drăguşeni 714, 776, 845 parțial, în intervalul de timp între 09:20-17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cărpineni: str. Comsomoliscaea, Corciaghina, Cuibîşeva, Doina, Fodor Sergiu, Gemenilor, Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Sergiu Fodor, Stepnaea, Sverdlova, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Ialoveni: or. Ialoveni: str. Ialoveni 999, 9999 ( cons. noncasnici), s. Mileştii Mici: str. Mileştii Mici 9054 ( cons. noncasnic), s. Piatra Albă: str. Doina, Florilor, Minerilor , Mioriţa, Piatra Albă, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 09:25-17:25 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Nimoreni parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Văsieni, s. Ratuş: str. Ratuş 9908 parțial, în intervalul de timp între 08:30-10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Costeşti: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici str-la, Costeşti, Florilor, Mioriţa, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Malcoci: str. Malcoci, Drumul Ulmului parțial, în intervalul de timp între 09:40-17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Bardar: str. Alexandru Cel Bun, Aurel David, Bardar, Bocanu, Lalelelor parțial, în intervalul de timp între 15:00-17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Leova: or. Leova: str. Alexandru cel Bun, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Constantin Stere, Independenţei, Mihai Eminescu, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Nicolae Milescu Spătaru, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:40-16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Orhei: s. Bieşti parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Teleşeu parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ivancea: str. Ivancea 359, s. Teleşeu parțial, în intervalul de timp între 09:00-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Step-Soci: str. Miciurin, Stepi-Socii, Vasile Lupu parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Străşeni: or. Străşeni: str. Prieteniei, Ştefan cel Mare şi Sfînt, s. Roşcani: str. Roşcani 9906, 9908 ( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Scoreni parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Lupa-Recea parțial, în intervalul de timp între 09:30-21:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Ştefan Vodă: s. Căplani: str. Căplani 9005, 9008, 9016, 9998, 9999 ( cons. noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 08:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Taraclia: s. Tvardiţa: str. Iurie Gagarin, Sadovaea, Tvardiţa parțial, în intervalul de timp între 09:00-16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Cairaclia: str. Alexandr Puşkin str-la, Chirov, Ciapaeva str-la, Comsomoliscaea, Dimitrova, Fontannaea, Grigore Cotovschi str-la, Iurie Gagarin str-la, Lenin, Miciurin str-la, Parcovschii str-la, Pionerschii str-la, Rodnicovîi str-la, Cairaclia, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Suvorova str-la, Taras Şevcanco str-la parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Musaitu: str. Oervomaiscaea, Musaitu parțial, în intervalul de timp între 09:30-18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene