Ioniță: Piața imobiliară din Republica Moldova este într-o ușoară creștere

Piața imobiliară din Republica Moldova este într-o ușoară creștere, iar dobînzile la credite scad, a afirmat expertul în economie de la IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, în lunile iulie-septembrie, a crescut atît numărul apartamentelor vîndute, cît și prețul acestora. Astfel, prețul unui apartament nou este de circa 950 de euro per metrul pătrat, iar un apartament la mîna a doua se vinde cu aproximativ 720 de euro metrul pătrat. Creșterea se va menține și în lunile următoare. Analistul economic, Veaceslav Ioniță mai spune că o familie în care lucrează ambii parteneri are nevoie de peste șapte ani pentru a cumpăra un apartament de 70 de metri pătrați. Pentru comparație, în anii 2002-2009, un apartament putea fi cumpărat în peste 30 de ani. Potrivit lui, situația actuală este comparabilă cu cea din Europa. „Pînă în 2016, practic, cetățenii nu-și puteau permite să cumpere un apartament, deoarece, deservirea creditului bancar era mai mare decît veniturile pe care le obțineau ambii membri ai familiei. Începînd cu 2007, situația s-a îmbunătățit, iar în 2020 am ajuns la situația că dacă ai 30% din bani, jumătate din salariul unui soț mergea pentru deservirea creditului celălalt rămînea. Acum, accesibilitatea creditelor a devenit mai bună”, a menționat Veaceslav Ioniță. În același timp, în lunile iulie-septembrie, dobînda medie pentru un credit ipotecar a scăzut sub 10%, în timp ce la începutul anului depășea 12%.

Totodată, expertul susține că accesul la un credit ipotecar este mai facilă. Actualmente, din venitul mediu al unei familii circa 53% este acordat pentru creditul ipotecar.