Fostul șef al PCCOCS, Nicolae Chitoroagă, care a demisionat, a plecat în concediu pînă în 2020

Pe 28 iunie, a doua zi după ce a plecat de la șefia Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) și a fost transferat în funcția de procuror ordinar în cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Nicolae Chitoroagă a plecat în concediu.

Potrivit unor surse ZdG din cadrul procuraturii, Nicolae Chitoroagă, care a demisionat de la conducerea PCCOCS după ce presa a scos la iveală faptul că autoritățile au interceptat în ultimii ani mai mulți politicieni, jurnaliști și reprezentanți ai societății civile, a plecat în concediu pentru opt luni, pînă în februarie 2020.Contactat anterior, Nicolae Chitoroagă a refuzat să spună pentru ce perioadă pleacă în concediu, invocînd doar că de șase ani nu a avut nicio zi de concediu.Întrebat dacă motivele pentru care pleacă în concediu sînt aceleași pentru care a renunțat la șefia PCCOCS, Nicolae Chitoroagă a confirmat că este vorba despre presiunea asupra sa și înlăturarea oricăror bănuieli precum că ar putea exista influență privind verificarea activității PCCOCS„Mai sînt și alte motive. Eu șase ani nu am fost în concediu nicio zi. Concediul este legal și nu există nimic ieșit din comun” declara Nicolae Chitoroagă pentru ZdG acum cîteva săptămîni.Despre perioada concediului lui Nicolae Chitoroagă am întrebat, oficial, la Procuratura Generală. După două sptămîni am primit un răspuns, în care însă instituția spune doar că Nicolae Chitoroagă nu a utilizat concediul pentru anii 2013-2017, dar nu răspunde pînă cînd procurorul v alipsi de la muncă.Ordinul cu privire la acordarea concediului de odihnă anual a fost semnat la 28 iunie 2019 de ex-procurorul general Eduard Harunjen.